Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes lanzarán el próximo sábado 21 de febrero, en un acto en Madrid, su alianza de izquierdas para las elecciones generales.

Ante el avance de la derecha y extrema derecha y los últimos resultados autonómicos en Extremadura y Aragón, –con un claro avance de Vox y el PP consolidado–, parte de la izquierda se moviliza. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes buscan con esta alianza construir un espacio "sólido y confiable a lo largo del tiempo" que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse".

Según fuentes de estas formaciones citadas por EFE, la voluntad es fortalecer la alianza que ya han desarrollado en estos años de gobierno, aprender de los errores y potenciar los aciertos. Para ello, pretenden partir del reconocimiento de las diferencias, trabajando "fraternalmente" por un horizonte común que quieren "abrir al conjunto de las fuerzas políticas y sociales" que están hoy preocupadas por el futuro del país y que quieren, sobre todo, seguir "conquistando derechos".

Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, formaciones que han trabajado "con discreción" en este proyecto desde hace varios meses, sostienen que quieren trabajar por un nuevo horizonte de país desde la organización y la movilización en la calle.

Al respecto, apuntan que la iniciativa comenzó con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que forman parte del Gobierno de España. Junto a ello, se organizaron una serie de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta, que el próximo día 21 dará su primer paso público en un acto con las distintas partes.

Al respecto, consideran que es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida, un primer paso de un proyecto en el que van a ir "más allá", concluyen las fuentes.