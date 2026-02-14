Europa Press 14 FEB 2026 - 15:01h.

El rey emérito reconoce que sufre los "problemas de achaques normales" de su edad porque no tiene "20 años"

José María Aznar publica una foto junto a Juan Carlos I: "El Rey de las libertades y la democracia en España"

MadridEl rey emérito, Juan Carlos I, ha asegurado que está "excelentemente bien" de salud y ha anunciado que su intención es volver a España "pronto", en un futuro cercano.

Así lo ha trasladado el exmonarca al periodista Carlos Herrera en Abu Dabi, que este 14 de febrero ha compartido el mensaje que le hizo llegar. En él, quiso responder a las especulaciones sobre su estado actual.

La 'Cadena Cope' ha publicado esta información en un momento en el que se han sucedido los rumores sobre la situación delicada por la que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.

Juan Carlos I, "feliz, pero con problemas de achaques normales"

Juan Carlos I ha pedido al comunicador agradecer en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud, al tiempo que ha asegurado encontrarse en buena forma.

Si bien ha añadido que solo sufre los "problemas de achaques normales" de su edad y ha bromeado al respecto: "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo".

Además de su estado físico, el rey emérito ha afirmado que se siente "feliz" y ha avanzado que viajará de nuevo a nuestro país: "Pronto volveré a visitar España", ha declarado, para después despedirse con "un abrazo para todos".

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar también ha publicado en la red social Instagram una foto junto a Juan Carlos I con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".