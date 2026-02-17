Albares recibe al nuevo embajador de EE.UU. y espera reforzar las ya "sólidas relaciones"

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este martes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., con quien ha abordado la agenda bilateral, destacando “las sólidas relaciones” que mantienen y confiando en seguir estrechándolas.

El empresario estadounidense, de 81 años y de origen cubano, llegó el lunes a Madrid y se hace cargo de la Embajada de EE. UU. en un momento de tensiones entre Europa y Washington y también con España, sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5 % del PIB el presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.

Albares ha recibido al embajador estadounidense en España y Andorra en la sede del ministerio, en vísperas de la presentación de cartas credenciales al rey Felipe VI en el Palacio Real, junto a otros seis nuevos embajadores.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España y Estados Unidos mantienen sólidos lazos bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros.

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.