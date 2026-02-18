El alcalde de San Javier (Murcia), José Miguel Luengo, le ha afeado al edil de Podemos que hablara de su cáncer en redes sociales

El alcalde de San Javier (Murcia), José Miguel Luengo (PP) ha expulsado del pleno municipal a un edil de Podemos, enfermo de cáncer, tras acusarle de utilizar su dolencia en el ejercicio de su cargo. El coordinador del partido morado ha reclamado la dirección del popular al que ha llamado "hijo de puta" y de estar "insultando a todos los enfermos de cáncer del país", que "se tienen que ausentar de sus trabajos".

Sánchez Serna ha criticado al alcalde de San Javier, que "expulsa a un concejal de Podemos y le dice que utiliza su grave enfermedad de cáncer por hablar de ello en redes sociales o por no ir a los plenos los días que recibe quimio".

"No es tenga un comportamiento indigno, o sea directamente un hijo de puta, es que como autoridad pública está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos", señala Sánchez Serna.

"En una región normal, esta persona no debería permanecer en su puesto ni un día más, y si permanece, debería ser el presidente del PP Región de Murcia, Fernando López Miras, quien pidiera su dimisión. Lo contrario, sostener a personajes tan miserables e inmorales, retrata a todo el PP", ha afirmado el coordinador de Podemos en su red social.

El alcalde del PP en San Javier: "Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares"

La polémica comenzó este martes, durante la celebración de un pleno municipal en la localidad murciana, cuando la concejal de Turismo, Estíbaliz Masegosa (PP) reprochó al edil de Podemos, Matías Cantabella su ausencia durante la celebración de una comisión a la que había sido convocado, y éste le afeó el gesto, diciéndole que conocía su situación personal y el porqué de su falta a esa reunión: "Yo me estoy tratando de un cáncer y no pude asistir ese día", afirmó varias veces Cantabella.

El alcalde, José Miguel Luengo (PP), ha tratado de intervenir en la disputa, pero el enfrentamiento subió de tono y el regidor terminó por echar del pleno al edil de Podemos. "Está usted expulsado del pleno. Ahora voy a hablar de su utilización del cáncer en este pleno durante mucho tiempo y en redes sociales. Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares", dijo.