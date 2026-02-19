Así se afronta en la fragata Almirante Juan de Borbón un incendio o una enfermedad a bordo

Iñigo Yarza 19 FEB 2026 - 17:48h.

Vivimos en directo cómo la Armada española dirige unas maniobras de la OTAN

Mientras Estados Unidos se plantea atacar Irán, la OTAN defiende el Atlántico Norte y el Báltico de posibles ataques rusos. Una misión marítima y submarina que encabeza España y que hemos vivido con ellos. Somos testigos de cómo trabajan. Encargados del control y la seguridad. Es la misión de esta agrupación de la OTAN encabezada por España.

"No solamente de buques de guerra rusos sino también de otros con buques comerciales que puedan tener propósitos malignos", destaca el contraalmirante, Joaquín Ruiz Escagedo, comandante de la SNMAG1.

Todo un Estado Mayor embarcado en en esta fragata Almirante Juan de Borbón, una de las más preparadas de la Armada Española. En alerta desde que sale de puerto. Por si tiene que actuar ante una amenaza externa para ser capaces de interceptarla e incluso derribarla. Algo de lo que somos testigos. Son capaces de afrontar las tres guerras posibles.

Las amenazas no son solo externas

Aunque las amenazas no solo son externas. Un incendio fortuito, por ejemplo, puede comprometer la seguridad. Cómo actuar ante estas situaciones y una rapida coordinación puden marcar la diferencia.

En la fragata son completamente autónomos para seguir operando en alta mar durante semanas. En todo lo necesario, también si es necesaria la atención a algún herido. "En una zona hostil como un barco puede haber accidentes. El peligro en un barco está a la orden del día", dice la enfermera teniente Miriam Abolafia.

Cuentan con una enfermería equipada para atender y diagnosticar, si es necesario, con ayuda de médicos desde España, "donde un especialista nos ayudaría y nos guiaría para dar un trantamiento", y las primeras atenciones antes de, si es necesario, evacuar al herido con el helicóptero con el que está equipada la fragata, señala la médico teniente Lucía García.