La exconcejala de Móstole ha anunciado que denunciará también ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento

El alcalde de Móstoles rechaza dimitir tras ser acusado de acoso sexual y lo atribuye a una venganza política: "No hay ninguna denuncia y en el PP el caso se archivó"

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, del Partido Popular, ha denunciado que está siendo víctima de una "campaña absoluta de desprestigio" por la exedil, también del PP, que le ha acusado de acoso laboral y sexual y ha anunciado que presentará una denuncia contra él la próxima semana.

Frente a ello, Bautista ha subrayado que e "todas las acusaciones que están vertiendo" son "absolutamente falsas" y que están en manos de su abogado y su equipo jurídico, señalando además que la exedil le habría sometido a "continuos chantajes políticos" que se remontan a 2023.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, carga contra la exedil

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de la localidad, el alcalde ha asegurado que la exconcejala habría amenazado "con no ir al pleno" de investidura en el caso de que no fuera nombrada teniente de alcalde.

Además, insistiendo en que defenderá su inocencia con su equipo jurídico, ha recalcado: “Vamos a ser absolutamente implacables”, insistiendo en que "no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que diga que eres acosador".

De este modo, reitera que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad". "Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", dijo, por otra parte, en otra rueda de prensa ante los medios ofrecida ayer jueves.

La exconcejala de Móstoles presentará una denuncia la próxima semana

Frente a ello, la exconcejala de Móstoles tiene previsto presentar la próxima semana una denuncia contra él por un presunto caso de acoso sexual y prepara otra contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos personales.

Así lo ha precisado su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso a Europa Press, que apunta en la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que habría sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

Junto a ello, la exedil denunciará ante el Tribunal Supremo la filtración de correos electrónicos, que habrían sido difundidos sin su consentimiento.

En ese sentido, sostiene que se produjo "una invasión" de su correo oficial, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y utilización del contenido con fines ajenos a su función pública.

Según el letrado, la denuncia por la supuesta filtración busca esclarecer quién ordenó o facilitó dicha filtración, si desde la Comunidad de Madrid o desde el entorno del Partido Popular de Madrid, por un posible delito de revelación de secretos y otros.

Sobre ello, el abogado sostiene que su clienta no denunció antes el supuesto caso de acoso sexual por presiones con mensajes como "piensa en tus hijos" o "en tu padre", especialmente tras la última reunión mantenida, en la que, según afirma, fue tratada de forma presuntamente intimidatoria.

Al respecto, además, el letrado explica que el borrado de correos de su ordenador ya se denunció pero fue archivado por el juez. Una decisión que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún no ha señalado fecha para deliberación y fallo.