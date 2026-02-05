Agencia EFE Europa Press 05 FEB 2026 - 11:28h.

El PP de Madrid niega las acusaciones, mientras que toda la oposición reclama la dimisión de Manuel Bautista, alcade de Móstoles

Estallan nuevas denuncias contra políticos de PSOE, PP y Vox por presuntos caso de acoso o abuso sexual

Una concejala del Partido Popular de Móstoles, municipio del suroeste de Madrid, cuyo nombre no ha sido revelado, ha denunciado que la cúpula del partido a nivel regional le presionó para que no siguiera a delante con una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde popular de esta localidad, Manuel Bautista. Según informa el diario El País, la denunciante se sumó al proyecto político del regidor, pero pronto descubrió que las presuntas intenciones eran otras. La oposición mostoleña ya ha exigido la dimisión de Bautista, mientras que el PP, a través de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional y del partido afirma que se trata de "un caso fabricado" y desvía la atención hacia el PSOE asegurando que las "verdaderas víctimas" de acoso son las del exdirigente socialista Paco Salazar.

Según una información adelantada por el citado medio, la exconcejala denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

Según su relato, se plantó ante esta situación y, a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como "un acoso laboral".

La concejala escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Ante la falta de respaldo, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre de 2024.

El PP rechaza las acusaciones contra Manuel Bautista

Tras conocerse la denuncia contra el alcalde popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se esté utilizando "un caso fabricado" en Móstoles, tras la acusación de acoso sexual contra el alcalde, Manuel Bautista, para perjudicar al PP y ha asegurado que las "verdaderas víctimas" de acoso son las del exdirigente socialista Paco Salazar.

"Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes", ha aseverado la dirigente autonómica desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Díaz Ayuso ha acusado al PSOE de intentar tapar a las "verdaderas víctimas" y de asistir al Pleno a "hacerle la campaña" a la portavoz socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que "se está hundiendo" en las encuestas.

También se ha preguntado la presidenta madrileña si una mujer "es víctima por el hecho de ser mujer" y dónde queda la presunción de inocencia.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que la concejala de Móstoles les negó que hubiera ningún caso de acoso por parte del alcalde, Manuel Bautista, y ha señalado que en el partido no se "presionó a nadie para tapar absolutamente nada", en una denuncia que se presentó "como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal".

Así lo ha expresado en la antesala del Pleno de la Asamblea, donde ha asegurado que el PP mantuvo "un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia" y mantiene "la presunción de inocencia de cualquier persona".

"Sí recuerdo decir y preguntar literalmente si estábamos hablando de un caso de acoso o de abuso y se me negó", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid.

Es por ello que ha defendido que el PP de Madrid hizo "lo que tenía que hacer" ante una denuncia: "comprobar su verosimilitud" y abrir el correspondiente procedimiento para recabar la información.

"Ante la falta de pruebas y de concreción lo que se hace es archivar, porque evidentemente nosotros no vamos a condenar a nadie, básicamente porque otra persona lo denuncie sin aportar ningún tipo de pruebas", ha defendido.

Serrano ha subrayado que este caso no tiene "absolutamente nada que ver" con los casos que se han conocido de la izquierda por muchos que ellos traten de "empatar".

Así, ha insistido en que no se trata de un caso de abuso o de acoso "por mucho que el PSOE trate en estos momentos de aprovechar una denuncia de una concejala de Móstoles".

"Eso no va a tapar que en estos momentos tienen a un acosador del que existen en estos momentos denuncias claras, manifestaciones muy concretas de personas con nombres y apellidos que denunciaron comportamientos absolutamente denigrantes por parte de una persona contra varias mujeres", ha denunciado.

Denuncias que se circunscriben a "discriminaciones laborales"

Fuentes del Partido Popular de Madrid han detallado posteriormente de que en febrero de 2024 recibieron vía email un escrito de una concejal denunciando estrictamente "discriminaciones laborales".

Es un mes más tarde cuando se produce la reunión a la que hace referencia la noticia y en la que se les traslada "de manera muy vaga, situaciones de disputas y agravios con otros concejales". Y, ante la "inconcreción", se le pregunta abiertamente si se trata de algún tipo de acoso o abuso sexual, "a lo que la interesada responde que no".

La edil se da de baja del partido en octubre, deja el acta como concejal y, posteriormente, traslada escrito a la dirección nacional que asume el Comité de Derechos y Garantías Nacionales, ya que los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son miembros natos de la Junta Directiva Nacional, donde se le pide información y documentación.

"Al no aportar prueba alguna que sostuviera la denuncia o las declaraciones imputadas a terceros y se archiva", han explicado los 'populares' madrileños.

Además, desde el partido han asegurado que "sorprende" que esa información de la denuncia salga hoy, 15 meses después, y coincidiendo con el primer pleno en la Asamblea de Madrid, la comparecencia del "acosador (Paco) Salazar" en el Senado y el final de la campaña en Aragón, que tan mal pronóstico le da al PSOE".

"Hablamos de una información periodística basada en un audio editado y en el que se omiten parte de las conversaciones incluyendo una ausencia total de los testimonios de la denunciante", han incidido.

La oposición pide la dimisión del alcalde de Móstoles

PSOE, Más Madrid y Vox han exigido, por su parte, la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y han apuntado a quienes desde el partido de Isabel Díaz Ayuso lo "encubrieron".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha acusado en redes sociales "de amparar y ocultar" esta denuncia a la presidenta de la Comunidad. También ha apuntado como conocedores al secretario general del PP-M, Alfonso Serrano, y a la 'número 3' y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán.

"Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", ha lanzado.

El partido a nivel nacional también ha acusado al PP de "encubrir" frente a las "actuaciones de inmediato" de los socialistas ante casos de acoso. "Si aplicaran su propio listón, deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", han insistido desde el PSOE nacional.

Por su parte la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reclamado tanto el cese de Bautista como la "asunción de responsabilidades políticas" de quienes lo "encubrieron desde el PP". "Toda mi solidaridad con la edil víctima de ataques machistas", ha apostillado Manuela Bergerot.

La ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, ha afirmado que "negar la violencia machista, cerrar filas con el agresor y apartar a quien denuncia" es "un clásico en el PP". Ante ello ha reclamado explicaciones y que se asuman responsabilidades políticas.

Por su parte, Vox Madrid ha reclamado la renuncia de Bautista a través de redes sociales y ha exigido que de "explicaciones" hasta que la formación entienda "cómo se puede presumir de feminismo de pancarta mientras presionan a una concejal para silenciar una denuncia de acoso e ignorarla hasta conseguir su renuncia".

El partido ha afirmado que la salida de la formación del Gobierno era buscada por Bautista "antes de que estallara el escándalo". La fractura de los socios tenía lugar hace menos de un mes a raíz de un edil que había abandonado el partido pero Bautista lo había mantenido en su puesto, algo que desde Vox se entendió como una ruptura del pacto de gobierno.