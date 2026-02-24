Considera "procedente" aplicar el nuevo régimen al exjefe de ETA "en atención" a su "evolución" en prisión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, aunque ha exigido que pida perdón a las víctimas causadas en Francia en cumplimiento de la normativa.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Fiscal ha explicado que ha presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a ‘Txeroki’, que salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

La Fiscalía ha recordado que, en la ejecución de condenas por terrorismo, la normativa española exige que el penado reconozca el daño causado, muestre signos inequívocos de arrepentimiento, se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas y, en la práctica, solicite perdón a las víctimas como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva.

El Ministerio Público considera procedente la aplicación del principio de flexibilidad, en atención a la evolución del interno y al programa individualizado de tratamiento, consistente en permitir las salidas de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado.

Varias condenas en Francia

Con todo, incide en que debe ponerse en conocimiento del interno lo manifestado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en cuanto a la necesidad de perdón a las víctimas causadas en Francia como consecuencia de la acumulación de condenas en el país galo.

Respecto de la actividad laboral, el Ministerio Fiscal añade que procede solicitar información complementaria para aclarar en qué medida el trabajo en semilibertad en este caso concreto tiene un contenido tratamental y cómo ese contenido se integra en el programa.

‘Txeroki’, según la Fiscalía, viene participando en el programa de talleres de Justicia restaurativa del Gobierno vasco enmarcado en la ‘Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi’.

En estos talleres, que se desarrollan desde el 15 de octubre de 2024, ha participado en todas las sesiones de preparación y en los círculos restaurativos con contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por ETA, certificándose su compromiso serio y riguroso de apoyar a las víctimas en sus procesos de reparación emocional.