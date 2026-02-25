Los grupos echan en cara que el director general de la Policía, Francisco Pardo, haya estado ausente desde el estallido de esta crisis.

La denunciante del ex DAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para determinar por qué la agente que ha denunciado por violación al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales.

Así lo ha avanzado el ministro durante su comparecencia en la comisión del ramo del Congreso después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el hasta la semana pasada máximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", ha indicado el ministro.

Otras víctimas sí recurrieron al protocolo

El titular de Interior ha destacado que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad, pero ha explicado que, ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, han decidido llevar a cabo esa revisión extraordinaria.

Marlaska ha recordado que estos protocolos ya son objeto de "revisiones y actualizaciones internas", pero que ahora han considerado necesario que la Secretaría de Estado de Seguridad que ostenta la antes secretaria de Estado de Igualdad, Aína Calvo, pilote esa revisión extraordinaria del protocolo vigente en la Policía Nacional desde 2022 y en la Guardia Civil desde 2019.

"Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", ha remarcado Marlaska.

El diputado del PP Ángel Hernández había pedido cuentas al ministro por el que, a su juicio, es el "ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia" y le ha acusado de seguir "oculto para no dar explicaciones" sobre la "presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados".

"No ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones", ha argumentado el diputado 'popular'.

También desde Vox, Ignacio Gil Lázaro le ha pedido cuentas por "el hito repugnante de haber conseguido que por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual".

Tras echarle en cara que prolongara la "edad activa" a su "hombre de confianza" colándola "de rondón" en un decreto de ayudas sobre la dana de Valencia y que se permitiera "revictimizar" a la víctima "creando sobre ella la presión" de decidir sobre su continuidad en el cargo, el diputado de Vox ha incidido en que si al ministro le quedara un "mínimo de decencia política" habría presentado su dimisión.

Pero también ERC, socio de Gobierno ha sacado este tema a Marlaska. Lo ha hecho el diputado Francecs-Marc Álvaro Vidal, quien le ha pedido detalles sobre un hecho que "ha consternado a la sociedad" y que afecta a la "reputación" del Ministerio del Interior y de los sistemas de control sobre sus altos mandos.

¿Por qué no le cesó?

El ministro ha defendido su actuación recalcando que pidió la querella nada más tener conocimiento de su admisión a trámite y que tras leerla le dio a todavía DAO "un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera", haciéndole saber que si no lo hacía sería "cesado inmediatamente".

"Todo en menos de dos horas", ha insistido, reiterando que paralelamente su prioridad fue que la víctima tuviera "toda la protección y el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la Justicia, toda la reparación posible".

Pero las explicaciones no han bastado a PP, Vox y UPN, que han pedido al ministro que dimita por este asunto. En concreto, el diputado foralista, Alberto Catalán, le ha exigido que renuncie por su "incompetencia, inutilidad e indignidad" ante el "vergonzoso escándalo" protagonizado por "su protegido", como se ha referido al exDAO.

¿Dónde está el director general de la Policía?

En su segundo turno los portavoces de Vox y ERC, y también de Bildu, Jon Iñarritu, han denunciado que el director general de la Policía, Francisco Pardo, ha estado ausente desde el estallido de esta crisis, algo a lo que el ministro no ha contestado. Además, Iñarritu y Gil Lázaro han coincidido en quejarse de que el ministro diera a González la oportunidad de renunciar en lugar de cesarle directamente.

Asimismo, el diputado de Vox ha afeado al ministro que, en vez de suspenderle de empleo y sueldo, se haya recolocado "en un lugar destacado del organigrama de la Policía Científica" al comisario Óscar San Juan que era la 'mano derecha' del exDAO y que supuestamente intentó "comprar el silencio de la víctima".

También sobre este extremo Iñarritu ha comentado que una de las salidas que se le dio a la denunciante fue enviarla a una embajada, fórmula utilizada también para premiar a otros agentes y que, a su juicio, hace necesario regular la concesión de estos destinos.

El ministro ha defendido la decisión de apartar a San Juan de un puesto tan "sensible" como el que tenía en la Dirección Adjunta Operativa para mandarle a otro que, a su juicio, no tiene "ninguna relevancia". "En algún sitio había que ponerle", ha dicho, recordando que no se le puede suspender si tener una base "objetiva" porque luego los tribunales pueden revocar esa decisión.

Tras indicar que la propia víctima ha determinado que sea la Justicia la que decida si investiga a San Juan por esas supuestas presiones, Marlaska ha explicado que el ministerio estará a lo que se decida en ese ámbito antes de tomar nuevas medidas sobre este comisario. "Cuando se pueda, si se tiene que hacer, se hará", ha dicho sobre su eventual cese.