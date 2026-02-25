Jéssica Rodríguez: "Me dijo que mientras fuera ministro no se iba a divorciar"

Caso Koldo | Las versiones diferentes de José Luis Ábalos y su exnovia Jéssica Rodríguez que acorralan al exministro

Hemos podido escuchar por primera vez a Jéssica Rodríguez, amiga especial de José Luis Ábalos. 'El Programa de Ana Rosa' ha accedido a su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, que tuvo lugar en febrero de 2025.

Durante su declaración, Jésica cuenta entre sollozos que ella y José Luis Ábalos mantenían una relación sentimental estable que se desarrolló entre octubre de 2018 y noviembre de 2019: "Aunque conviviera con su familia, teníamos una relación de pareja monógama, éramos pareja aunque estuviera casado y solo compartía techo con su mujer por sus hijos".

Jéssica Rodríguez admite que en dos años no hizo "nada" en este trabajo, y que cobraba "el salario mínimo interprofesional, 1.060 euros al mes"

"En noviembre de 2019, aunque me había prometido que se iba a divorciar y que tendríamos un futuro juntos, había pasado un año y eso no se cumplía y seguía compartiendo techo con su mujer y sus hijos. Le presioné, porque si no íbamos a estar juntos lo mejor que podía hacer es que cada uno siguiera con su vida», añadió sobre los motivos que hicieron que esta relación terminase.

En relación con su puesto de trabajo en la empresa pública INECO, Jéssica relató: "En ese momento de mi carrera no tenía todas las asignaturas que debía tener, y el señor José Luis Ábalos me dijo que sería bueno para mí que mientras estudiaba la carrera estuviera trabajando. Me llamaron por teléfono para decirme que tenía que echar mi currículum en una página web. Lo envié y me llamaron a los días para hacer una entrevista al Paseo de la Habana, la sede que tiene INECO ahí. La entrevista fue muy sencilla", apuntó.

Poco después, admitía que en dos años no hizo "nada" en este trabajo, y que cobraba "el salario mínimo interprofesional, 1.060 euros al mes". Sobre su puesto en la también estatal Tragsatec, afirmó que no hizo ninguna entrevista, y que "era la auxiliar del señor Joseba", el hermano de Koldo.