Ana Rosa Quintana: "Dentro de 45 años, cuando Sánchez siga en el poder, el Gobierno desclasificará los secretos oficiales"

Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa de este miércoles 25 de febrero con su ya famoso editorial, en el que ha destacado la decisión del Gobierno de desclasifica los papeles del 23F y la importancia de este tema frente a otros como la decisión de Adif de llevarse las que podrían ser piezas claves a la hora de esclarecer las causas del accidente ferroviario de Adamuz.

"Buenos días. ¿Se han encontrado ustedes esta mañana a muchas hordas de jóvenes cantando el "Cara al sol" por la calle? A partir de hoy se acabó. El Gobierno asegura que desclasifica los papeles del 23F para que estas escenas no vuelvan a repetirse. Ahora veremos a nuestros jóvenes cantando en la calle 'We are the world'. ¿Y por qué? Porque, según 'La Razón', ha sido el presidente el que ha abordado con el CNI cuáles son los documentos que se desclasifican. Una desclasificación a la carta. Fuera de carta, el menú de hoy tiene otras canciones más allá del 'Cara al sol', ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa ha continuado: "Al hermano de Sánchez lo llaman "El desaparecido" porque no facilitaba su paradero al juez, aunque dice que vive en Cáceres. Mientras, Julio Iglesias tira de su propio repertorio para entonar "Con la misma piedra" porque ha decidido devolver el golpe a Yolanda Díaz por asegurar que el cantante tenía una "estructura de poder basada en la agresión permanente". La fiscalía archivó las denuncias, sin embargo, "Todo sigue igual" y la vicepresidenta responde que "con denuncias o sin denuncias ya no nos callamos". También hemos podido ver a Jésica, la amiga de Ábalos, entonando en el juzgado "Es una lata el trabajar", porque reconoce que la enchufaron en una empresa cobrando sin trabajar. El Español desclasifica la canción "Amor secreto", mostrando mensajes entre Koldo y Ábalos que sitúan a Ángel Víctor Torres en Madrid el mismo día que Koldo alquiló un piso secreto para una "reunión" romántica con señoritas".

"Por otro lado, Mazón sigue sin entonar el mea culpa. pero la jueza de la dana ha da el primer paso para imputarlo, aunque habrá que aclarar por qué el marido de la jueza interrogó a las víctimas. El que tendrá que volver a dar explicaciones es Óscar Puente. Adif se llevó de las pruebas de Adamuz días antes de contar con el permiso de la jueza. El ministro asegura que son mentiras, pero las fechas no pertenecen a esa canción ya tan desafinada de la "bulofachosfera". Son fechas, no fachas", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.