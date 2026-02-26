El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia ha dimitido para forzar la destitución de su presidente

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en pleno por un "profundo desacuerdo" con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo.

El objetivo de la dimisión es que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", han informado fuentes de la formación.

Esta renuncia afecta a la hasta ahora vicepresidenta, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña, así como a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver.

El portavoz afirmó "no haber visto un movimiento en contra de nadie"

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, afirmó este jueves que no ha visto "ningún movimiento en contra de nadie" tras ser preguntado por los movimientos que la dirección nacional de su partido, que estaría sopesando retirar a José Ángel Antelo la Presidencia del partido en la Región de Murcia.

Gestoso, que está también en el Comité Ejecutivo Nacional, señaló que ni le sorprenden ni le dejarían de sorprender que hubiera cambios, pero declinaba "especular con filtraciones o con cosas que están diciendo y hablar por hablar".

Ha confesado que ha sido este mismo jueves cuando ha leído la noticia en los medios de comunicación y afirma que no sabe nada de este tema. Lo único, ha confirmado, es que vino una persona de la Dirección Nacional, una cuestión que considera que es rutinaria, ya que es una forma de "coordinar las políticas" del partido y que "se diga lo mismo en Murcia que en Zaragoza".

"No sé nada de esos movimientos ni tengo constancia de que se haya producido nada de eso", ha insistido Gestoso, que ha manifestado que tampoco le consta que haya cierto descontento por parte de la Dirección Nacional para cambiar al presidente provincial de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.