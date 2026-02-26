El rechazo de PP, Vox y Junts al decreto de escudo social afecta a millones de personas vulnerables

José Rocamora 26 FEB 2026 - 16:45h.

El rechazo de PP, Vox y Junts al escudo social supone un fuerte varapalo para 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza y en situación de vulnerabilidad

El Congreso vuelve a derogar la moratoria antidesahucios y otras medidas del 'escudo social' del Gobierno

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos. El rechazo parlamentario de los partidos de derechas supone un fuerte varapalo para las familias en situación de vulnerabilidad. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPN España, ha alertado del grave impacto que tendrá sobre 12,6 millones de personas en riesgo de pobreza.

La red de organizaciones sociales reclama "altura de miras" a los grupos parlamentarios para impulsar un escudo social estructural y recuerdan que sus medidas han protegido de la pobreza a miles de familias en las últimas crisis, evitando que solo en 2021 un millón y medio de personas entrara en riesgo de pobreza por la pandemia.

"Es un desastre"

Además, expresa su preocupación por la caída de la moratoria de desahucios para familias vulnerables, en un contexto de emergencia residencial creciente: cuatro de cada diez personas en España (el 43,6 %) que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza y exclusión social.

Ruth Caravantes, miembro de EAPN España, cre que el rechazo de hoy en el Congreso "es un desastre" y lamenta que "no seamos capaces de poner una contención para apoyar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esta moratoria se tenía que haber dado por hecho y deberíamos de estar mirando cómo erradicar la pobreza, cómo buscar soluciones efectivas a la crisis de vivienda, la garantía de rentas que tenemos, a buscar empleos de calidad, por ejemplo".