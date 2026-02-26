María Jesús Montero se equivoca y vota en contra de las ayudas a los afectados por el accidente de Adamuz

Claudia Barraso 26 FEB 2026 - 16:51h.

María Jesús Montero vota en contra de las ayudas a los afectados por los accidentes ferroviarios en el pleno del Congreso

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha votado en contra de las ayudas a los afectados por los accidentes ferroviarios. Se trata de una equivocación que le ha llevado a ser el único 'punto rojo' en la pantalla donde se mostraban los resultados de la votación

Al conocer los resultados en la pantalla, las cámaras han apuntado directamente al sitio donde se encontraban sentados Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz. En ese instante, la ministra se echaba a reír dándose cuenta de su error. Una risa tranquila al saber que su voto no ha perjudicado a los afectados por los accidentes. Sin embargo, quien tenía un gesto mucho más serio era el presidente del Gobierno, que miró incrédulo a su vicepresidenta al descubrir ese punto rojo en su asiento.

El decreto-ley que establece estas ayudas finalmente ha sido aprobado en el pleno de Congreso. Convalidado por 349 votos a favor, y solo el voto en contra de la ministra, los afectados por los accidentes ferroviarios que han dejado decenas de víctimas mortales en Adamuz y otra persona fallecida en Gelida, Barcelona, recibirán miles de euros. En concentro 216.000 para las familias de los fallecidos y 252.000 euros para los heridos con lesiones muy graves.

Sobre las ayudas

Ha sido un pleno donde el debate ha estado marcado por el respeto y la solidaridad con las víctimas y con las familias, donde, 349 votos han sido a favor. Lo que nadie se esperaba es ver el punto rojo apuntando a María Jesús Montero. Causó mucha sorpresa entre los allí presentes.

La norma establece que los familiares de los 47 fallecidos recibirán, en un plazo inferior a tres meses, un total de 216.000 euros, de los cuales 72.000 euros son de ayuda directa del Estado, exenta de IRPF y no reembolsable, otros 72.000 de anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 más del seguro obligatorio, según informan medios como 'EFE'.

Por su parte, los heridos, 164, se clasifican en catorce categorías, según la gravedad de las lesiones, con ayudas directas que van desde los 2.404 a los 84.141 euros y que también se triplican con anticipos y seguros, hasta alcanzar los 252.000 euros en los casos más graves.