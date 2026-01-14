Rocío Amaro 14 ENE 2026 - 14:38h.

La chirigota sevillana "To pa mí" se estrena en las Preliminares del COAC convertida en María Jesús Montero para cantar con humor e ironía sobre Hacienda, la política y la actualidad social

María Jesús Montero ha celebrado que una chirigota del Carnaval de Cádiz la haya llevado al Falla y ha destacado el "humor inteligente" de Andalucía tras conocer el repertorio

Compartir







CádizEl Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz acaba de subir el telón de la edición de 2026 y ya ha tenido sobre sus tablas a una de esas chirigotas que, sin esperarlo, dan mucho de lo que hablar. Durante la segunda sesión de la fase de Preliminares, desde Sevilla capital, llegaba la chirigota "To pa mí", 15 componentes que decidieron plantarse en el Gran Teatro Falla convertidos, nada más y nada menos, que en María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda.

Traje de chaqueta rojo, peluca, gafas y una caracterización muy reconocible. Pero, como manda la tradición carnavalesca, el disfraz no es más que la excusa. El personaje sirve de vehículo para hablar de actualidad, para hacer humor con los impuestos, la política, la sanidad y, sobre todo, para poner sobre las tablas del Falla esa mezcla de ironía y crítica social que define al Carnaval de Cádiz.

Desde la presentación, la chirigota dejaba claro que esta Montero ha venido dispuesta a repartir caña. En un tipo (concepto temático) que habla en primera persona, la ministra se presenta ante Cádiz recordando su pasado y dejando claro su carácter recaudador: una "diva fiscal" que ya de pequeña "vendía pulseras" y "de lo que ganaban yo cogía la mitad". Una Montero que llega al Falla presumiendo de cobrar el IVA "rigurosa" mientras disfruta "gastando el dinero de los demás".

El tipo funciona desde el primer momento. El público reconoce el personaje, se mete en el juego y entiende rápidamente por dónde van a ir los tiros. La presentación es una sucesión de guiños al contribuyente medio, con referencias a la declaración de la renta, a los morosos, a la Agencia Tributaria y a ese miedo tan español a que "si te sale a pagar, pues yo lo siento, y si te sale a devolver te va a ir más lento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Críticas al Gobierno andaluz en materia de sanidad

Pero más allá del humor fiscal, "To pa mí" demuestra que no se queda solo en la broma fácil. En el segundo pasodoble de la noche, la chirigota se mete de lleno en uno de los asuntos más sensibles de la actualidad andaluza, como son los cribados del cáncer de mama.

La letra recuerda las "eternas listas de espera", las críticas a la privatización sanitaria y apunta directamente a la gestión del Gobierno andaluz. "Lo de las listas de espera que el señor Juanma Moreno otra vez se ha superado", cantan, acusando al Ejecutivo de "mirar para otro lado" tras los cribados y de esconder informes "señalando para la izquierda" mientras "sacas pecho" cuando se habla de sanidad.

El pasodoble va creciendo en emoción y denuncia, poniendo el foco en "las miles de mujeres que ahora lloran porque tienen su esperanza en un pañuelo" y reivindicando a asociaciones como Amama, "las que ya nadie las para para plantarse en tu cara y defender a sus compañeras". Una letra que levanta murmullos en el patio de butacas y que recuerda por qué el Carnaval de Cádiz sigue siendo una de las pocas tribunas populares donde se canta lo que se quiere.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Montero, una elección estudiada y consensuada

Detrás de la idea están Carlos Nevado y José Antonio Gobea, autores de la chirigota, con música de Sergio Gallardo. Nevado explica que todo nace de un planteamiento muy claro: "Nuestra primera idea era jugar con todo lo que da Hacienda y las cosas cotidianas relacionadas con esto. Después viene la pregunta de cómo vistes a la chirigota y nos pareció bien representarlo en su máximo exponente ahora mismo, que es la ministra".

La elección no es casual. María Jesús Montero es sevillana, paisana del grupo, y una figura política con peso suficiente como para sostener todo un repertorio. "Nos parecía un personaje muy interesante y con mucha fuerza. Otros compañeros han hecho consejos de ministros o personajes políticos, pero Montero todavía no, y por eso hemos tirado por ahí", explica el autor.

Eso sí, Nevado insiste en que el respeto es clave: "Siempre se ha hecho desde la admiración y entendiendo que el personaje es solo una excusa para hablar de los temas que se hablan. En carnaval se acostumbra a eso". Y añade una reflexión muy habitual cuando se parodian figuras políticas: "Muchas veces el público cree que por usar a una política de izquierdas estamos criticando a la izquierda, pero nuestra idea es usar el personaje como vehículo para darle sentido a una obra".

La respuesta de la ministra al verse representada en el Carnaval de Cádiz

La experiencia del grupo en Cádiz, tras meses de ensayos, han sido tan breve como intensa. "Hemos tenido poco tiempo para disfrutar de la repercusión porque al día siguiente ya tocaba trabajar y seguir con el día a día", reconoce. Pero el estreno ha dejado un sabor especial, sobre todo por una anécdota que pocos grupos pueden contar, y es que la propia María Jesús Montero ha reaccionado a la chirigota. "Nos ha llegado su respuesta, se alegra de estar en el imaginario del carnaval y destaca el humor inteligente de Andalucía", cuenta. "Que haya bendecido la chirigota nos alegra enormemente".

"To pa mí" se suma así a esa larga tradición de agrupaciones que convierten la actualidad en coplas, que usan la risa para señalar problemas reales y que hacen del Falla un espejo donde se refleja, cada febrero, la realidad política y social del país.