El gerente del CNIO renuncia a su cargo tras ser acusado de acoso por la exsecretaria general

José Manuel Bernabé ha renunciado al cargo en plena polémica por la denuncia de un presunto caso de acoso

Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general

Compartir







José Manuel Bernabé, gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no continuará en el cargo después de haber presentado su renuncia en medio de la polémica por la denuncia de un presunto caso de acoso por parte de Laura Muñoz, la que fuera secretaria general del centro.

"Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero de 2026 ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigación del centro relativo a la gestión del mismo", ha detallado en un comunicado. Así, ha señalado que se celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro.

Este jueves se supo que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones. Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante".