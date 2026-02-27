Entre 2023 y 2025 se efectuaron 51 denuncias por el protocolo interno del cuerpo, tramitándose casi la mitad

Cronología de la dimisión del DAO, José Ángel González: desde la supuesta agresión en un piso oficial hasta la denuncia de la mujer

Compartir







La Policía Nacional tramitó un total de 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años a través de su protocolo interno de denuncias según datos del Ministerio del Interior, que tras el escándalo derivado de la querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el comisario principal José Ángel González, ha anunciado una "revisión extraordinaria" de estos protocolos internos.

Ahondando en la estadística, en 2023 fueron un total de 20 denuncias las que se presentaron por presunto acoso sexual a nivel interno, de las que se estimaron 11. En 2024, por su parte, fueron 18 las denuncias, de las que se tramitaron 13 y, finalmente, en 2025 se contabilizaron 13 denuncias y sólo se estimaron dos. Dicho de otro modo: de un total de 51 denuncias presentadas en esos últimos tres años, se procesaron casi la mitad: 26, tal como reflejan datos recogidos por Europa Press y adelantados por El País.

El protocolo interno de la Policía Nacional para situaciones de acoso sexual

Desde 2022, la Dirección General de la Policía Nacional cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual; un protocolo que se actualizó en 2025.

De igual modo, la Policía además cuenta con otro protocolo en vigor desde 2021 para casos de violencia de género. Según fuentes del cuerpo, solo en 2025 se tramitaron 121 casos por este segundo protocolo, que se activa cuando media un atestado policial o un procedimiento judicial.

A ese respecto, cada caso puede estar vinculado con un policía como presunto autor del delito o como víctima, o también puede haber expedientes donde autor y víctima sean agentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El caso del ex DAO impulsa una revisión extraordinaria de los protocolos internos

Tras conocerse la denuncia por presunta agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, efectuada por otra agente del cuerpo, el caso ha provocado un auténtico cisma. Se le consideraba mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se manifestó “decepcionado” y sorprendido desde un primer momento, asegurando que desconocía la situación y llegando incluso a ofrecer su dimisión “si la propia víctima ha entendido que le ha fallado”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En ese sentido, el ministro anunció el miércoles en una comparecencia en el Congreso que la Secretaría de Estado de Seguridad va a llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello con el objetivo de determinar por qué la agente que ha denunciado por una presunta agresión sexual al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, decidió no utilizar ese mecanismo interno y prefirió ir a los tribunales directamente.

Refiriéndose a ello durante una comparecencia en la que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia, Marlaska insistió: “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”.

Al respecto, el titular de Interior subrayó que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos de similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad, pero añadió que, ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex número dos de la Policía, habían decidido llevar a cabo esa revisión extraordinaria que estará comandada por la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aina Calvo.

"Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", insistió Marlaska.