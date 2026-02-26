Científicos del CNIO apoyan al gerente acusado de un presunto caso de acoso

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han mostrado su apoyo al gerente acusado de acoso

Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han mostrado este jueves su apoyo al gerente de la institución, José Manuel Bernabé, y han denunciado una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación.

Así lo señalan en una carta abierta jefes de Grupo y de las Unidades Científicas del CNIO después de conocerse que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana en el patronato del CNIO que se proceda al cese del gerente por un presunto caso de acoso.

"Nuestro total respaldo a la labor desarrollada por José Manuel Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO", escriben los jefes de grupo y unidades en la carta a la que ha tenido acceso EFE.

El comunicado del equipo

"Queremos subrayar que el gerente fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia". En este sentido, creen que las noticias aparecidas en los últimos días forman parte de una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar la reputación del gerente.

Los científicos muestran, asimismo, su repulsa ante cualquier situación de acoso que se pueda dar en el entorno laboral y una "honda preocupación por el futuro de nuestra institución". Por eso, piden al ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior.

"Finalmente, queremos trasladar a la sociedad que el personal que componemos el CNIO estamos profundamente afectados por la deriva de este caso. Queremos recalcar nuestro firme compromiso de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en nuestro país".

La petición del cese del ministerio

La petición de cese por parte del ministerio en el patronato de mañana se hará después de la publicación en el ABC de detalles sobre este presunto caso de abuso en el citado centro. El departamento de Ciencia ha condenado de "forma rotunda" lo que considera "unos hechos impropios de una institución como el CNIO".

ABC publica hoy que este organismo investiga una denuncia de la ex secretaria general Laura Muñoz en el área de Recursos Humanos contra Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

La reorganización de la estructura

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo. Unos meses después de su incorporación, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos y posterior despido de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz, del círculo de Arroyo. La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos.