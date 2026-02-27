La actriz Susan Sarandon se ha emocionado al agradecer el apoyo de España y de Pedro Sánchez a Gaza

Pedro Sánchez se muestra "conmovido" ante el elogio público de Susan Sarandon al apoyo de España a Gaza

Susan Sarandon se ha emocionado durante la rueda de prensa previa a los Premios Goya. En ella, ha hablado del apoyo que España está ofreciendo a Gaza. La actriz recibirá el Goya Internacional en la gala que tiene lugar este sábado en Barcelona.

La estadounidense no solo ha agradecido al país su colaboración y apoyo a los afectados y víctimas de la guerra de Gaza, sino que también ha querido resaltar la labor de Pedro Sánchez diciendo que “está en el lado correcto de la historia”.

“Creo que España está haciendo un trabajo increíble y también sé que esto me va a hacer llorar”, ha dicho la actriz con la voz entrecortada tras emocionarse. “En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y a su presidente cómo apoya a Gaza y a actores como Javier Bardem que se posicionan con voz tan fuerte, es tan importante para nosotros los estadounidenses”.

Su agradecimiento al país

No ha querido dejar fuera a sus compañeros de profesión españoles como Bardem, que en más de una ocasión ha hecho reivindicaciones públicas en defensa de Gaza: “Veo lo fuerte que es España y la claridad moral que tenéis en estos asuntos, te hace sentir menos sola y que hay esperanza”.

De hecho, ha puesto a España como referente en el apoyo y lucha contra la guerra: “Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros. Así que lo agradezco”. En todo el discurso se ha visto visiblemente emocionada, con lágrimas en el rostro y muy agradecida al Gobierno de España.

La actriz también se ha reivindicado públicamente como muchos otros actores. Ha mostrado su apoyo a los afectados y miles de víctimas de Gaza por la invasión israelí. Por estas quejas fue despedida por su agencia de comunicación tras manifestarse pidiendo el alto en fuego en Gaza.