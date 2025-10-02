Iñaki Aguado 02 OCT 2025 - 16:08h.

La oposición se siente ninguneada, los socios del Gobierno piden más dureza con Israel e Isabel Díaz Ayuso se mofa de la flotilla

La Flotilla a Gaza, en directo: Global Sumud acusa a Israel de un crimen de guerra y reclama la intervención de los gobiernos

La flotilla de Gaza ha provocado de nuevo una guerra política en España. La oposición se siente ninguneada, los socios del Gobierno piden más dureza con Israel e Isabel Díaz Ayuso se mofa de la flotilla. La tensión se ha extendido a los parlamentos autonómicos.

La realidad, pese a todo, se impone. Israel cumplió y prometido e interceptó a los miembros de la flotilla que no opusieron resistencia. Entre los detenidos en la Flotilla de Gaza están los 48 españoles que viajaban a bordo de 12 de esas embarcaciones, una de ellas, es la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El presidente, ya dijo ayer desde Copenhague, que el gobierno les daría protección diplomática. Israel piensa ya en deportar en vuelos charter que aterrizarían en Madrid y Londres a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla, según ha desvelado el Gobierno italiano.

El Gobierno rechaza que haya abandonado a flotilla y la Fiscalía actúa

Tras estas detenciones, el presidente ha señalado, con cara de circunstancia, que en el Gobierno "no hemos dormido mucho, hemos estado muy pendientes de lo que le sucedía a la flotilla", rechazando las críticas de abandono. Ha pedido al Gobierno de Netanyahu que se protejan los derechos, la integridad física de los integrantes de la flotilla de Gaza porque esta "no es una amenaza para Israel".

Asegura el Gobierno que estudiará cualquier tipo de acción si Israel ha vulnerado las leyes internacionales con su operación esta pasada noche. De hecho, la Fiscalía ha incluido la interceptación de la 'Flotilla Global Sumud' en su investigación sobre los crímenes internacionales cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

"Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y sin duda alguna la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por el gobierno israelí", ha asegurado el Gobierno. Según fuentes de Exteriores, sobre el terreno están el cónsul de España en Tel Aviv y dos miembros de la Guardia Civil preparados para asistir a los españoles una vez estén todos en los centros donde estarán retenidos.

"No quiere Sánchez juzgar el hecho de que Israel haya interceptado a la Flotilla en aguas internacionales, sí lo hace su vicepresidenta de gobierno, Yolanda Díaz, de nuevo más dura en su posición que el presidente. Después de decir no al plan de paz de Trump para Gaza, ahora señala de nuevo a Israel: "ayer el único acto ilegal ha sido el del gobierno de Israel, la Flotilla está cumpliendo con la legalidad".

También es muy crítico Podemos, de la mano de Ione Belarra. "Solo revela hipocresía con los genocidas el no ser capaces de decir en voz alta lo que todo el mundo ha visto, y es que estamos ante un secuestro ilegal de españoles".

El PP, de nuevo critica al Gobierno por boca de Tellado: "Este es el Gobierno que no informa al primer partido del país de cuestiones clave, y este es un ejemplo". Más dura es sin duda Isabel Díaz Ayuso con los miembros de la flotilla. "Si la Asamblea de Facultad Flotante creyera que Israel es un estado genocida no habrían aparecido allí ni locos, ni locos, pero ya se han dado el baño y a partir de ahora subvenciones para chiringuitos, para el teatro, el cine...".

Decía Ayuso estas palabras en una Asamblea de Madrid donde la tensión se ha desatado tras sacar un miembro de Mas Madrid una bandera de Palestina. "¡Está prohibido, quite la bandera!".

Gaza y la flotilla se han colado en los parlamentos autonómicos. Carteles en las Cortes Valencianas, suspensión del Pleno en el Parlament catalán y minuto de silencio contra el "genocidio" en Aragón apoyado por el PP regional.. y rechazado por Vox.