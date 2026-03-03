Pedro Sánchez se dirigirá a los ciudadanos a las 9 horas en una intervención sin preguntas

La guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo: Sánchez comparecerá este miércoles ante la situación en Oriente Medio y las palabras de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este miércoles 4 de marzo para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales, según trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez se dirigirá a los ciudadanos a las 9 horas en una intervención sin preguntas, después de que este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán y matasen al ayatolá Ali Jamenei.

Tras la escalada de violencia en Oriente Próximo, España rechazó que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón y el presidente Donald Trump ha respondido, amenazando con un "embargo" a España y un posible corte de toda relación comercial.

El Ejecutivo de Sánchez ha replicado, señalando que si Trump quiere cortar las relaciones comerciales debe hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas así como los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea.