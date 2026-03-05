Creen que es okupa en su propia casa y la detienen: "La policía no me deja ni hablar"

'La mirada crítica' ha habado con Cristina, una joven que fue detenida tras ser confundida con una okupa en su propia casa

Cristina es una joven de 35 años que ha vivido una de las perores experiencias de su vida. Llevaba 48 días instalada en su piso cuando la arrestan tras ser confundida con una okupa.

'La mirada crítica' ha entrevistado a Cristina en directo y nos ha contado la confusión que le hizo pasar la noche en el calabozo tras ser confundida con una okupa en su propia casa: "La primera capa es el contexto de la crisis de la vivienda y también todo el peso que oes medios le dan a una crisis que creo que se ha inflado sobre la okupación".

Cristina ha explicado cómo sucedió todo: "Compro una propiedad después de mucho esfuerzo y me encuentro con esta casa que está en buenas condiciones y es más sencillo acceder a ella. Pienso que no me van a estafar porque parte de esta empresa es pública. Un año después de comprar la vivienda y no poder contratar la luz, viene la Policía Nacional por una negligencia de la Sareb porque no se le comunica que se le ha vendido casa".

Cristina: "Me detienen por desacato y resistencia"

"Cuando bajo, les digo que soy la propietaria, pero no me dejan demostrarlo. En el momento en el que bajo, no me dejan explicarme ni me dejan hablar. Me detienen por desacato y resistencia", ha continuado relatando.

Aunque finalmente la jueza la deja en libertad tras comprobar que todo es un error, esta joven vivió unas horas de las que todavía le cuesta recuperarse.