Exteriores desmiente la falta de comunicación con los españoles en Oriente Medio: "Su seguridad es prioritaria"

El conflicto de Oriente Próximo domina la actualidad de todo el mundo. 'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, que nos ha explicado cuál es la situación de los 30.000 españoles que permanecen en esta zona.

Sobre las declaraciones de algunos compatriotas en las que aseguran que desde el Gobierno de España no hay comunicación con ellos, José Manuel Albares ha respondido: "Hay una comunicación permanente y directa. He dado como instrucción y prioridad máxima la atención y protección a todos esos españoles. Nuestros embajadores y nuestras embajadas están permanentemente pendiente de ellos y yo personalmente estoy al frente de esto para que los españoles estén bien y puedan regresar a España cuando sea posible", ha desmentido en directo.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores: "No tengo información sobre lo que hará Estados Unidos"

A cerca de la posición de España de cara a la posible intervención en este conflicto, ha respondido: "Es muy clara. Condenamos al régimen de Irán por un represión total y rechazamos los ataque injustificados a países, incluido Chipre, pero este es el momento de la desescalada. Hay unas repercusiones imposibles de calcular y se está extendiendo una guerra, algo que nunca traerá la democracia a la paz. España está a favor de una mesa de negociación"; ha sentenciado.

Sobre qué supondría un ataque terrestre por parte de Estados Unidos, Albares ha respondido: "La respuesta de si esto se baraja o no la tiene que dar el presidente Donald Trump. Nadie fuera de Estados Unidos o Israel tenía ni la más mínima información sobre esta acción unilateral militar. La situación ya es suficientemente grave y tenemos del pasado de lo que supondría una acción terrestre, pero como digo no tengo información sobre lo que hará Estados Unidos".