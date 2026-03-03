Cómo amortiguar la subida en la factura de la luz provocada por el conflicto de Oriente Medio

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

La luz puede dispararse un 50% y el gas, un 100%

El conflicto de Oriente Medio podría repercutir en las economías domésticas de todos los españoles. Los expertos aseguran que el litro de gasolina podría llegar a 1,8 euros en pocos días, y prevén que la escalada del gas contagie al recibo de la electricidad si los ataques en el Golfo persisten.

'La mirada crítica' ha hablado de este tema con el experto energético Javier Martínez, que nos ha dado algunos consejos para tratar de disminuir este impacto en nuestra economía.

"En unas semanas vamos a notarlo en nuestras facturas, en especial si tenemos la tarifa regulada de luz, que es la que está indexada al mercado diario. Estamos hablando de una subida de hasta un 50% en le término de energía. Siempre recomendamos, ya que es un proceso sencillo y rápido, cambiar al mercado libre porque va a tardar más en notar esta subida de precio", nos ha explicado.

Sobre la subida del combustible, este experto energético nos ha explicado: "Hay incertidumbre porque se puede aumentar la producción para compensar. Aún tardaremos en notarlo porque las gasolineras tienen margen para poder amortiguar el impacto, pero en el peor de los escenarios podríamos llegar a superar la barrera psicológica de los dos euros el litro, algo que sería un golpe muy fuerte para la economía española".