El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores

Igualdad advierte de un fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato y activa un protocolo para proteger a las víctimas

El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores, según han asegurado a Europa Press fuentes de este departamento.

La sanción llega después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se ha determinado la aplicación de la penalidad económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo han señalado que, aunque "ninguna tecnología es infalible", el sistema "funciona con normalidad". Asimismo, han destacado la implicación de la empresa responsable "en la prestación del mejor servicio posible".

El fallo que se detectó y cómo actuaron

El Ministerio de Igualdad activó junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual ante una incidencia en Cometa, donde se gestionan las pulseras antimaltrato.

Según recogió una nota difundida por el Ministerio, la ministra, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, estuvieron en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia". Tras evaluar las opciones técnicas, se detectó que el origen del problema está en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta, señala el Ministerio.

Aproximadamente un 10% de estos mensajes estuvieron generando incidencias recurrentes que provocaron una sobrecarga del sistema que, no obstante. Igualdad activó de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de casos tras conocer la incidencia, avisando tanto a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con el dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizó la protección de las víctimas.