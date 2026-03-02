La asociación ha interpretado también una negligencia grave en la planificación de la transición de sistemas

La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé por acoso sexual

La asociación La Volaera de Granada, que ya formalizó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los fallos en las pulseras de geolocalización para la protección de víctimas de violencia machista, ha alertado de deficiencias técnicas en el pliego para licitar el nuevo servicio.

La Volaera ha alertado de las deficiencias después de realizar un "exhaustivo estudio" sobre la licitación pública para contratar el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y sexual.

La asociación ha calificado de "preocupantes" los resultados de su análisis

"Hemos detectado insuficiencias que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias. Es intolerable e indignante la tortura institucional y la dejadez con que este Ministerio vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores", ha explicado su presidenta, María Martín Romero.

Según La Volaera, el texto de la licitación deja desprotegidas a las usuarias en zonas rurales o de montaña porque no solicita dispositivos con cobertura satelital, y plantea una incongruencia normativa, con modelos antiguos.

La asociación ha interpretado también una negligencia grave en la planificación de la transición de sistemas, una contradicción en la gestión de potestades públicas y la vulneración de la igualdad de trato por falta de definición técnica de requisitos.

La Volaera ya presentó este pasado febrero una denuncia después de desarrollar un trabajo de campo en el que la asociación solicitó la colaboración de mujeres de todo el país afectadas por las deficiencias del sistema de geolocalización.