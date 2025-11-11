Alberto Rosa 11 NOV 2025 - 17:48h.

El Ministerio de Igualdad se ha puesto en contacto con las víctimas y ha activado un protocolo con las fuerzas de seguridad para protegerlas

El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos de las pulseras antimaltrato y pide a Sánchez que la "cese"

El Ministerio de Igualdad ha activado este martes junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual ante una incidencia en Cometa, donde se gestionan las pulseras antimaltrato.

Según recoge una nota difundida por el Ministerio, la ministra, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia". Tras evaluar las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema está en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta, señala el Ministerio.

Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad. Igualdad ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de casos tras conocer la incidencia, avisando tanto a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con el dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas.

"Sobrecarga del sistema"

Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica".

"Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha subrayado la ministra tras la incidencia detectada.

