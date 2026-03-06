Logo de telecincotelecinco
Vox vuelve a votar “no” a la investidura de María Guardiola y abre dos meses más de negociación en Extremadura
Fracasa la segunda investidura de Guardiola y PP y Vox tendrán dos meses para negociar. Informativos Telecinco

  • PP y Vox se dan más tiempo para negociar tras el segundo “no” a la investidura de Guardiola

Vox ha vuelto a votar “no” a la investidura de María Guardiola en Extremadura, por lo que de momento no se ha alcanzado un acuerdo para formar gobierno. Aun así, el proceso no está cerrado: ahora se abre un plazo de dos meses para seguir negociando.

Dos meses de plazo para negociar antes de repetir elecciones

Si en ese tiempo no se logra una investidura, se convocarían automáticamente nuevas elecciones en la comunidad, que previsiblemente se celebrarían a finales de junio. No obstante, por ahora no parece que se quiera llegar a ese escenario.

Desde el Partido Popular se muestran optimistas y creen que finalmente habrá acuerdo, aunque consideran que podría producirse después de las elecciones de Castilla y León.

Guardiola convocará una primera reunión con Vox

Por su parte, Vox también se muestra dispuesto a negociar, aunque insiste en hacerlo con calma y siempre que se respeten los 23 puntos programáticos que han puesto sobre la mesa.

En cualquier caso, parece haber una cierta disposición al diálogo. De hecho, María Guardiola ha asegurado hace apenas unos minutos que tiene intención de llamar a Vox para agendar una primera reunión y empezar a explorar posibles vías de acuerdo.

