El abogado de ambos investigados, José Duarte, ha apuntado la voluntad de "seguir colaborando" en el caso

Daniel, hijo de Francisca Cadenas, desaparecida, tras ser investigados dos vecinos: "Todavía no se puede señalar a nadie"

Los dos hermanos investigados en relación con la desaparición de su vecina, Francisca Cadenas, en el municipio pacense de Hornachos hace casi nueve años, han abandonado este martes el cuartel de la Guardia Civil en Zafra, quedando en libertad y sin medidas cautelares. Ambos fueron llamados a prestar declaración en la tarde del pasado lunes 9 de marzo, ante la Unidad Central Operativa de (UCO).

Hasta el momento, ambos se han acogido a su derecho a no declarar "hasta que se le facilite algún elemento esencial con el que pueda defenderse al respecto", ha apuntado a la salida del cuartel el abogado de ambos, José Duarte, quien en todo caso ha apuntado la voluntad de "seguir colaborando" una vez se levante el secreto de sumario.

Los investigados seguirán colaborando con el caso

"Estaban ya en libertad y permanecen así, no hay medida cautelar ninguna", ha apuntado Duarte, quien ha añadido que sus clientes se mantienen en calidad de investigados y aceptarán, ha informado, un registro en su vivienda si así lo estiman los investigadores de la UCO. "Si los agentes entienden que esta misma tarde tienen que acercarse al domicilio, las puertas las tienen abiertas", ha subrayado Duarte. "Nosotros vamos a colaborar. Cualquier elemento que la UCO entienda que debe ser examinado se va a examinar, claro que sí", ha insistido.

Según ha explicado el letrado, tras solicitar el acceso a los "elementos esenciales de la investigación", los agentes de la Guardia Civil le han facilitado "lo que ellos consideran que es suficiente y además que no pueden pasar de esos límites", puesto que está todavía decretado el secreto de sumario.

Sobre lo que les ha sido facilitado, Duarte ha indicado que han sido "investigaciones, testificales, es decir, declaraciones de personas", lo que a su juicio suponen "datos tan genéricos" con lo que "no puedes defender, no puedes ejercer una defensa material de nadie", motivo por el cual los investigados han decidido prestar declaración "cuando se levante el secreto de sumario".

Sin indicios claros sobre los detenidos

En cuanto al hecho de que los investigados continúen en libertad, José Duarte ha resaltado que evidencia, a su juicio, que la UCO no dispone de "un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad".

"No tengan ninguna duda de que si este grupo tan especialista en este tipo de investigaciones hubieran encontrado un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad hubieran quedado los dos detenidos... No tengan ninguna duda. Han venido en libertad y se van a libertad porque realmente no hay ese indicio potente", ha espetado a los medios.

Demandas por presuntas difamaciones

Por otro lado, el abogado también ha avanzado que están estudiando la formulación de "demandas" hacia aquellas personas que estarían vertiendo opiniones en la localidad y en las redes sociales acerca de los investigados. "Desde que los han considerado investigados, la localidad ha sufrido una convulsión, las redes sociales también, y ellos son personas que se tienen que tratar como presuntos inocentes y tenemos que procurar que efectivamente sea así", ha explicado.

"Y esto significa que si no hay nada contra ellos, si la investigación se ha producido para intentar averiguar algo y no lo han conseguido, evidentemente estas personas no pueden seguir sufriendo este trato. Ahora, al seguir en libertad, creo que muchas personas de la localidad entenderán que se estaban equivocando", ha añadido. Así, Duarte ha concluido que dichas personas "están a tiempo de rectificar".