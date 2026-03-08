El número dos de Nuevas Generaciones del PP se da de baja como afiliado y pide el voto para Vox

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP, Carlo Giacomo Angrisano, se da de baja como afiliado

Ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles"

El secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, ha solicitado la baja como afiliado del partido y ha pedido el voto para Vox.

Angrisano ha informado de su decisión mediante un comunicado, en el que ha afirmado que "el PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros".

Carlo Giacomo Angrisano ha pedido el voto para los de Santiago Abascal

El hasta ahora número dos de las NNGG ha señalado que se afilió en 2012 al partido "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha incidido.

Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.

Por ello, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace "porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".

Nuevas Generaciones del PP asegura que Angrisano nunca llegó a ejercer su responsabilidad

Por su parte, Nuevas Generaciones del PP ha asegurado que Carlo Angrisano Girauta no ha ejercido su cargo con responsabilidad, ni ha participado en los últimos años en actos en distintos puntos de España en los que se ha volcado la organización.

Fuentes de Nuevas Generaciones del PP, presidida por la diputada en el Congreso Beatriz Fanjul, han confirmado a EFE que Angrisano ha comunicado su baja del partido y su dimisión como secretario general de la organización juvenil. "En estos años no ha recorrido España junto a nosotros, ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos que hemos organizado", han afirmado desde la organización.

Las mismas fuentes han remarcado que Angrisano "deja hoy una responsabilidad que nunca llegó a ejercer".

La trayectoria de Angrisano

Angrisano, sobrino del expolítico de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, lleva afiliado desde hace 14 años. Además, según recoge EFE también está vinculado al PP europeo.

A sus 29 años, el antiguo secretario general ha sido presidente de la organización European Democrat Students (2019-2021), así como asesor de los populares en Bruselas, y asumió el cargo de secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) en 2021.