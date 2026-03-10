Los expertos analizan las consecuencias que tendría romper el acuerdo en las bases aéreas de Rota y Morón

Los detalles del convenio firmado en 1988 sobre el uso de las bases militares de EEUU en España que dan la razón a Sánchez

Donald Trump no se ha vuelto a pronunciar sobre el Gobierno Español o sobre las bases militares aéreas en Rota y Morón. "No hay ninguna indicación ni ningún contacto entre las autoridades norteamericanas y nosotros", afirmaba José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón

El Gobierno fue tajante con su decisión: le negó a la Administración Trump la utilización de las bases españolas para los ataques contra Irán. Son casi 40 kilómetros cuadrados de base entre Rota y Morón, miles de efectivos desplegados. "No hay ninguna base de esas características en Europa y construir una llevaría muchísimo tiempo y dinero", afirma Juan Rodríguez Garat, almirante retirado.

Estados Unidos no se puede llevar esas bases de España, ya que chocaría con sus planes de inversión: "Se acaba de iniciar el proceso para construir la sexta dársena que nos permitiría meter el sexto destructor en la base de Rota", añade Alberto Priego, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Comillas.

Cómo influiría tener a EEUU de aliado

Todos estos proyectos se producen en un cruce de caminos donde España tiene muchos intereses: "Más a nuestro favor tener a Estados Unidos como aliados, en la defensa o incluso en la negociaciones con terceros", explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada.

Cerrar estas bases rompería una colaboración de hace décadas de años. Unos acuerdos que comenzaron cuando España aún estaba inmersa en la dictadura de Franco, hace 73 años.