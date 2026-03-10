El senador Lindsey Graham declaró sus intenciones con España durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News

El presidente Donald Trump, aseguró que: "España no tiene absolutamente nada que necesitemos"

El senador republicano, Lindsey Graham, pidió este lunes a las "bases aéreas y aviones" de Estados Unidos y sus aliados, trasladarse fuera de España por no apoyar la guerra contra Irán.

"Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España", dijo Graham, republicano de Carolina del Sur, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista exclusiva en la cadena Fox News.

Sacar de España a aviones y aliados

Las declaraciones del senador se dieron mientras analizaba los primeros diez días de campaña bélica de Estados Unidos en territorio iraní, unas palabras en las que Graham aseguró que todos los aviones de su país y de sus aliados "deben salir de España" porque, a su criterio, se han opuesto a tomar parte de la batalla para "hacer caer el régimen" de Irán.

La semana pasada, el presidente, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", aseguró el mandatario la semana pasada.

España no cede sus bases

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, calificó como un "error" las operaciones sobre Irán que a su criterio tendrán consecuencias notables.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón.

Estas dos bases españolas, tienen gran importancia debido a su situación en puntos estratégicos, que sirven para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio.