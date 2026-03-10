Pablo Bustinduy explica que el Gobierno está trabajando en medidas para proteger a la ciudadanía del impacto económico

El efecto colateral de la guerra de Irán: el turismo del Golfo puede ver a España como un lugar seguro

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha asegurado este martes que el Gobierno está preparando un paquete de medidas ante posibles subidas de precios de la energía y en el coste de la vida por la guerra en Irán y que los ministros de Sumar pelearán por que se aplique la prórroga de los contratos de alquiler.

En declaraciones a la prensa, el ministro ha afirmado que el Ejecutivo "va a intervenir" para proteger a la ciudadanía "frente a posibles incrementos del coste de la vida, de la energía y también por el agravamiento de la crisis de vivienda".

Preguntado explícitamente por posibles medidas ante el encarecimiento del combustible por el conflicto en Oriente Próximo causado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, Bustinduy ha garantizado la intervención del Gobierno. "Por supuesto. Va a intervenir para proteger a las familias y a las clases trabajadoras. Lo va a hacer y es muy importante poder controlar los precios", ha subrayado.

Sobre PP y Vox

"El Gobierno va a intervenir para proteger a las familias y a las clases trabajadoras de los efectos de esta guerra ilegal, inmoral e injusta que ha apoyado la derecha y la ultraderecha española", ha enfatizado en referencia al PP y Vox, a los que señala como responsables de "cualquier subida, cada céntimo de subida en un producto o en un servicio esencial para las familias y los trabajadores en España" que se produzca por la guerra.

El titular de Derechos Sociales y Consumo ha confirmado, como adelantó este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, que el Gobierno, en diálogo con todos los grupos parlamentarios y los agentes sociales, "está elaborando un paquete de medidas para poder proteger a la ciudadanía frente al impacto de esta guerra ilegal en el coste de la vida y la energía".

Además, ha apuntado también a la adopción de posibles medidas en materia de vivienda, como la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. "Hemos planteado, y así lo vamos a pelear y a defender hasta las últimas consecuencias, que también se adopten medidas en materia de vivienda, para que esta situación no agrave la ya trágica situación que viven las familias en España para poder afrontar los alquileres", ha declarado sobre una propuesta que ha tildado "de sentido común" y que considera "una de las prioridades para poder proteger a la ciudadanía con este nuevo escudo social".

En esa línea se ha sumado Mónica García, ministra de Sanidad, para quien también "es una prioridad proteger a las familias de desahucios de la especulación", es decir, que esos contratos de alquiler que vencen este año para algunas familias "sean prorrogados para que no pueda haber subidas abusivas del alquiler".

El impacto de la guerra de Oriente

De vuelta a Bustinduy, este ha advertido de que su Ministerio "va a hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse de que nadie aproveche esta guerra para lucrarse, para engrasar sus cuentas de resultados a costa de las familias y de los trabajadores en España".

"Es muy importante asegurar que ninguna multinacional, ninguna gran empresa, aproveche los efectos de la guerra para lucrarse de manera ilícita y espuria", ha advertido, antes de apuntar en concreto a Juan Roig, presidente de Mercadona, por pedir un IVA del 0% en alimentación "el mismo día" que su compañía presentaba resultados con un beneficio "histórico" de 1.729 millones en 2025.

Previamente, Elma Saiz, adelantó este martes que el Gobierno "lleva tiempo" preparando una "respuesta integral, calibrada y eficaz" para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.