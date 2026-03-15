Poco después de ejercer su derecho al voto, el ministro ha denunciado en sus redes sociales que un apoderado de Vox le ha increpado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha ejercido su voto en un colegio electoral de Valladolid

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), ha deseado "la más alta participación" en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Castilla y León para que haya "un cambio" tras casi cuarenta años de gobierno del PP.

En declaraciones a los periodistas tras ejercer su voto en un colegio electoral de Valladolid, Puente ha valorado esta "esta maravillosa rutina" que a su juicio representa "el derecho democrático de votar y de elegir un futuro" y ha destacado la normalidad "de un país que vive en libertad".

"Que tiene derecho a elegir y a decidir y a ejercer ese derecho como hemos hecho hoy y como venimos haciendo ya casi cinco décadas, lo cual siempre tiene que ser un motivo de celebración porque no siempre fue así", ha señalado.

La denuncia de Óscar Puente mientras votaba

Poco después de ejercer su derecho al voto, el ministro ha denunciado en sus redes sociales que un apoderado de Vox le ha increpado: "Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, bajo la atenta mirada de dos interventores de VOX que seguramente indagaban si intentaba votar bajo una identidad falsa. Después uno de ellos se dedicó a increparme", ha lamentado. "Ellos son más de que no se vote, como sucedió en tiempos del Caudillo".