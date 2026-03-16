El Gobierno ha anunciado que va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes

La cadena de gasolineras que bajará el precio 30 céntimos por litro: "Nos sentíamos estafados"

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El Gobierno de España tardó 34 días en aprobar el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. En ese momento, el precio de la gasolina y el gasoil estaba en 1,80 euros y el Consejo de Ministros decidió dar ayudas directas a los sectores más afectados, además de subvencionar con 20 céntimos por litro a todo el mundo.

Ahora, con la guerra de Irán, el paquete de medidas llega antes: con 21 días y con la gasolina a 1,84 euros. Pero en este caso no se decide subvencionar, solo se dará ayudas fiscales para los sectores más afectados. El Ejecutivo afirma que las bonificaciones que se dieron la otra vez no ayudaron a bajar el precio del combustible.

La bonificación de 20 céntimos se queda fuera del paquete de medidas

El Gobierno ha anunciado que va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. El objetivo de este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales, es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha adelantado que el paquete incluirá medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas específicas para el campo y el transporte por carretera. El Ejecutivo descarta a priori recuperar la bonificación general de 20 céntimos por litro de combustible que se aplicó tras la invasión rusa de Ucrania, así como una rebaja del IVA de los alimentos.

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Feijóo critica que Sánchez no tenga prisa por aprobar las medidas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tenga "prisa" para aprobar medidas que ayuden a mitigar los efectos de la guerra en Irán, después de que el Gobierno haya anunciado que aprobará un plan 'antiinflación' en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes.

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"Cuánto interés en usar la guerra para dividir a tu país y qué poco para trabajar contra sus consecuencias. Es lamentable", ha afirmado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.