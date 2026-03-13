La subida de precios dispara la recaudación de Hacienda: 10 M de euros más cada día

La subida del precio de los carburantes, la electricidad y los alimentos incrementa la recaudación a través de los impuestos, elevando los ingresos públicos

El encarecimiento del combustible, la electricidad y los alimentos está teniendo un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Pero además,, está aumentando la recaudación del Estado. Así lo ha explicado el periodista Álvaro López durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa', ilustrando con cifras cuánto dinero adicional estaría ingresando Hacienda como consecuencia de la subida de precios.

Uno de los ejemplos más claros es el de los carburantes. La gasolina y el gasóleo están gravados con un IVA del 21%, lo que significa que cuando el precio sube también lo hace la cantidad que recauda el Estado. Según los cálculos que expuso López, Hacienda se lleva aproximadamente 36 céntimos por cada litro de gasolina y alrededor de 42 céntimos por cada litro de gasóleo. Con incrementos de precio que rondan el 15%, la recaudación aumenta de forma significativa.

Tomando como referencia el consumo registrado en marzo del año pasado, cuando en España se consumieron unos 3.100 M de litros de gasóleo y cerca de 730 M de litros de gasolina, el impacto de estas subidas es considerable. Solo por el encarecimiento de los carburantes, Hacienda estaría ingresando cada día unos 9 M de euros adicionales por el gasóleo y alrededor de 1,2 M por la gasolina.

En total, más de 10 M de euros extra diarios, lo que equivale aproximadamente a unos 300 M de euros al mes.

La luz también eleva los ingresos del Estado

La electricidad es otro de los factores que están influyendo en ese aumento de la recaudación. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el precio final de la factura de la luz se ha incrementado de media cerca de un 30%. Actualmente, el recibo medio supera los 100 euros mensuales por hogar. En este caso, el Estado recauda a través de dos impuestos: el IVA del 21% y el impuesto eléctrico, que supera ligeramente el 5%.

Con estos agravantes, el aumento del precio de la electricidad estaría generando más de 5 M de euros adicionales al día para las arcas públicas, es decir, unos 150 M de euros al mes si la situación se mantiene.

Sin embargo, es difícil calcular con precisión lo que el Estado está ingresando por la subida de los alimentos, aunque existen algunas estimaciones. Según los datos expuestos en el programa, si el Gobierno decidiera aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos, Hacienda dejaría de ingresar cerca de 176 M de euros al mes, lo que supondría alrededor de 1.936 M de euros al año.

Estas cifras muestran cómo el aumento de precios en sectores clave se traduce también en un incremento de la recaudación pública. Cada subida en productos básicos como el combustible, la luz o los alimentos tiene un efecto directo en los ingresos del Estado.

Comer en España cuesta un 40% más que en 2021

La guerra de Oriente Medio se está notando en el bolsillo de los españoles, el precio de la cesta de la compra no para de subir. Actualmente, comer en España cuesta un 40% más que hace cinco años. Por ello, cada vez es más difícil llevar una dieta saludable: hasta el precio del trigo o la ternera está aumentando, y el pescado ha dejado de ser accesible para la clase media-baja. Las familias se refugian en carbohidratos o ultra procesados, cuyo consumo ha crecido un 8%.