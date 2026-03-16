El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha prometido seguir "peleando" con el PSOE para que el plan anticrisis por la guerra de Irán incorpore "medidas de vivienda

María Jesús Montero asegura que el Gobierno ya tiene "preparado el paquete de medidas" para hacer frente a la subida de precios por la guerra en Irán

Compartir







El Ejecutivo ha informado este lunes que el próximo viernes aprobará el plan de respuesta integral ante la guerra en Irán. Fuentes de Moncloa han avanzado que el plan incluirá medidas estructurales y otras coyunturales ante la situación provocada por el conflicto en Oriente Medio que ha desatado el aumento de los precios de los combustibles y otras materias primas. El ministro de Derechos Sociales, de Sumar, Pablo Bustinduy ha prometido seguir "peleando" con el PSOE para que este plan anticrisis incorpore "medidas de vivienda" por lo que se sobreentiende que no las incluye, como ha reclamado la formación a la izquierda de los socialistas.

El ministro de Sumar ha indicado que el escudo social que se aprobará el viernes tiene que incluir medidas de vivienda, al igual que también un escudo energético que proteja a los más vulnerables ante la escalada de precios de la energía. Una tercera "prioridad" para Bustinduy será la inclusión de una regulación que impida a las grandes empresas que sus márgenes de beneficios crezcan en este contexto.

"Una guerra no puede ser una excusa para que las grandes empresas engrosen sus cuentas de resultados", ha subrayado para explicar que tienen que limitarse los márgenes. Bustinduy ha señalado que el plan que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario el viernes contemplará "las primeras medidas", pero que podrán ser ampliadas.