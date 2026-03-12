La Bolsa española ha bajado el 1,22 % este jueves afectada por el repunte del precio del petróleo y las caídas de Wall Street,

El petróleo, como arma de guerra en el conflicto en Medio Oriente: la batalla se libra en aguas del Golfo Pérsico

La Bolsa española ha bajado el 1,22 % este jueves, aunque ha logrado conservar el nivel de los 17.100 puntos, afectada por el repunte del precio del petróleo y las caídas de Wall Street, en una jornada en la que se ha recrudecido la situación del estrecho de Ormuz.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha bajado 212 puntos, ese 1,22 %, y ha terminado de negociar en los 17.139,9 puntos. En lo que va de año, el selectivo retrocede el 0,97 % acumulado.

El IBEX abría la sesión con pérdidas y las ha incrementado durante el transcurso de la sesión, en sintonía con el resto de bolsas del Viejo Continente, ante el notable ascenso del precio del crudo durante la jornada por los bombardeos a petroleros en el estrecho de Ormuz y la intención del nuevo líder Iraní, Mojtaba Jameneí, de mantenerlo cerrado.

La referencia en Europa

Al cierre de las bolsas europeas, el petróleo Brent de referencia en Europa subía el 8,39 % y se movía en los 99,7 dólares el barril, aunque ha llegado a superar los 101 dólares durante la sesión; mientras, el West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en Estados Unidos (EE.UU.) repuntaba el 9,13 %, hasta los 95,22 dólares por barril.

En el arranque de la jornada bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 4%, hasta los 96,21 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 90 dólares, con un alza del 4%.

No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares. Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, subía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente casi un 3%, hasta los 51,37 euros por megavatio hora.