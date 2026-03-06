El abogado de la demandante cree que el peligro está en lo que "sucede tras la entrega", es decir, la posible copia, descarga, reenvío, almacenamiento o difusión de los audios

La denunciante del ex DAO reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados

La inspectora que ha denunciado al ex número dos de la Policía José Ángel González por un delito de agresión sexual ha pedido al juez que reconsidere su rechazo a dar especial protección a los audios y otras pruebas aportadas al procedimiento porque, de filtrarse, le generarían un "daño irreparable".

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de la prueba que aportó -mensajes, audios, llamadas- para sustentar la querella contra el ex director adjunto operativo de la Policía, de tal forma que solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El instructor rechaza la petición de la denunciante

El magistrado que investiga la querella rechazó esta fórmula "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Ahora, el abogado de la denunciante ha presentado un recurso en el que pide al juez reconsiderar esa decisión ante el "riesgo de daño irreparable" que se produciría si se filtra "información de máxima intimidad y datos especialmente sensibles".

En su recurso, al que ha tenido acceso EFE este viernes, el letrado cuestiona el razonamiento del juez, que "no neutraliza el riesgo real en este caso", donde "el peligro no es el tránsito (de la documentación), sino lo que sucede tras la entrega", es decir, la posible copia, descarga, reenvío, almacenamiento o difusión.

"Mantener la entrega sin cortapisas maximiza el peligro de difusión y revictimización y sacrifica innecesariamente intimidad, dignidad y seguridad", denuncia.

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

En un reciente escrito, la defensa del exjefe policial cuestiona la versión de la denunciante y sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos" .

El juez tiene previsto tomar declaración a ambos el 17 de marzo.