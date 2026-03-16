"Señor, mi Rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que "mucho abuso" hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles"

El rey Felipe VI dice que hubo "mucho abuso" en la conquista de América

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El eurodiputado de Vox Hermann Terstch ha rechazado las palabras del Rey Felipe VI, que ha asegurado que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

"Estamos estupefactos (...) Francamente, somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles", ha criticado Tertsch en un mensaje en la red social X.

"Señor, mi Rey Felipe VI, con todo respeto, le recuerdo que "mucho abuso" hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución que su Majestad", ha apuntado.

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Ha reconocido que "los posibles abusos existentes" en toda comunidad humana son "insignificantes"

Y ha aclarado a los abusos que "perpetraban habitantes de aquellas tierras y frente a la colosal y gloriosa obra de la España".

"En América, en la inmensa gesta comenzada con el final de la reconquista, el fin de la presencia musulmana y el salto glorioso del Atlántico hacia la Nueva España, hubo ante todo y más que nada un milagro civilizatorio lleno de generosidad, piedad, ingenio, servicio a los españoles, indígenas y mestizos y entrega a la Corona de España", zanja.

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El monarca ha hecho esta reflexión durante la visita que ha realizado a la exposición "La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz.

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

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De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo de 2019 en este sentido fue la razón esgrimida por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, para no invitar al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024, pese a que este es quien tradicionalmente asiste en representación de España a este tipo de actos.

"Nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos"

Ha comentado el Rey durante la visita, según las imágenes difundidas por Zarzuela en redes sociales, "pero hay que conocerlos".

No obstante, hay que hacerlo, ha abogado, "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" y también hay que "sacar lecciones" ante las "controversias morales y éticas" que hubo sobre cómo se ejerció el poder "desde el primer día".

Felipe VI ha recordado que "los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias" demostraron un "un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".