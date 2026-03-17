Desde Vox advierten al PP de que no facilitarán acuerdos sin contrapartidas

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Tras las elecciones autonómicas, el Partido Popular y Vox han intensificado sus contactos para intentar formar gobiernos en varias comunidades. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que los acuerdos están avanzados y sitúa a Extremadura como uno de los territorios donde el entendimiento está más próximo.

Feijóo defiende que la única salida viable pasa por cerrar pactos entre ambas formaciones. A su juicio, impedir que gobierne la lista más votada carece de sentido democrático, especialmente en comunidades donde la suma de derechas permite una alternativa al actual Ejecutivo central.

Vox reprocha al PP el tono de la campaña electoral

Desde Vox, sin embargo, reprochan al PP el tono de la campaña electoral y advierten de que no facilitarán acuerdos sin contrapartidas. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, insiste en que los votantes han respaldado que su partido tenga un papel activo en los gobiernos, lo que pasa, entre otras cuestiones, por ocupar consejerías.

Las negociaciones giran en torno a la fórmula de gobierno: coaliciones con presencia de Vox en el Ejecutivo o apoyos externos que permitan al PP gobernar en minoría. En comunidades como Castilla y León, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido que preferiría gobernar en solitario, aunque admite que esa opción no siempre será posible.

Con este escenario, PP y Vox mantienen el intercambio de propuestas con el objetivo de desbloquear la gobernabilidad en las comunidades donde sus votos son decisivos.