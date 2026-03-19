La vicepresidenta, María Jesús Montero, ha reconocido que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas"

López garantiza que el Gobierno seguirá intentando aprobar los Presupuestos y destaca el avance económico de España

Compartir







La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas" más allá de marzo, que era la fecha a la que se había comprometido. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

La ministra ha señalado que España cumplió con el objetivo de déficit en 2025, y ha anunciado que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) será considerado accidente laboral y ha advertido de que la crisis derivada de la guerra en Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

PUEDE INTERESARTE PSOE y Sumar negocian las medidas de vivienda en el plan anticrisis mientras Montero pide consenso

Pero lo cierto es que ya son tres los intentos del Ejecutivo por aprobar las cuentas del Estado. Tres años en los que sus presupuestos vuelven a estar en el aire, a pesar de que el Gobierno se comprometió presentarlos en el primer trimestre del año.

"Una falta de respeto" y un "insulto a la inteligencia" para el PP

Sánchez, por su parte, ya ha confirmado que no va a ser así y dice que la prioridad ahora es negociar una respuesta a la guerra. El Partido Popular cree que es la excusa perfecta para ocultar su debilidad parlamentaria.

"Se va a retrasar porque el decreto ley que estamos en este momento abordando ha sido prioritario", decía María Jesús Montero este jueves. Para los presupuestos no hay fecha y la ministra dice que no contempla estar en 2027 sin presupuestos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es la primera vez que el Gobierno aparca la presentación de los presupuestos. En 2024 fue por el adelanto electoral en Cataluña y en 2025 por las dificultades para llegar a acuerdos con Junts.

El PP ve en la guerra de Irán una excusa y "una falta de respeto a los ciudadanos", según Feijóo. Creen que la debilidad parlamentaria del Gobierno es el único motivo detrás del retraso.