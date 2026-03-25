La alta velocidad Madrid-Valencia limita la velocidad en Tarancón por problemas en la vía

La incidencia se detectó hace algunas semanas en las revisiones que se hacen en toda la infraestructura

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La circulación en la vía de alta velocidad ferroviaria Madrid-Valencia tiene limitada la velocidad desde hace varias semanas en un tramo de 163 metros en la zona de Tarancón, en Cuenca debido a problemas en el carril, según informa Adif.

La incidencia se detectó hace algunas semanas en las revisiones que se hacen en toda la infraestructura y está programada su reparación, que se ejecutará a la mayor brevedad posible, cuando se disponga de los recambios y materiales de vía necesarios para ello.

Según Adif, la repercusión en el servicio es mínima en cuanto a tiempo de retrasos.

En la vía de alta velocidad Madrid-Valencia, Renfe tiene en circulación unos sesenta servicios diarios en su recorrido por la Comunitat Valenciana, treinta por sentido, a los que se añaden los que prestan los operadores privados.