Vox percibe "clara voluntad" en Guardiola para llegar a un "buen acuerdo" en Extremadura sin marcarse plazos

"Si tenemos que esperar 10 horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños"

Compartir







El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ve una "clara voluntad" en la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, de llegar a un "buen acuerdo" para la formación de un gobierno que permita la llegada del "cambio" a la región.

A la salida del encuentro en el que se han retomado las negociaciones para cerrar este acuerdo, celebrado este miércoles en el parlamento regional, ha subrayado que ha sido una reunión "muy técnica", en la que se han puesto "muchos números" sobre la mesa, y de la cual han salido "satisfechos", si bien ha remarcado que por el momento no se fijan plazos, porque lo que priorizan es que sea un buen acuerdo, y que hasta la fecha no se ha abordado el "reparto de responsabilidades".

PUEDE INTERESARTE La actriz Elisa Mouliaá pide suspender la declaración del viernes porque está de baja

"Salimos satisfechos porque creemos que podemos ser optimistas de cara al futuro", ha dicho Fernández Calle, quien no obstante ha subrayado que "todavía no hay ningún tipo de acuerdo" y que "no lo ha habido en ningún momento hasta ahora".

No obstante, en esta ocasión ha resaltado que perciben "una predisposición" por parte de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, para alcanzar un acuerdo, así como que "reconoce con los hechos" el "peso" de Vox y los votos y el respaldo que ha tenido la formación que lidera Santiago Abascal en las últimas elecciones autonómicas.

PUEDE INTERESARTE Dimiten los dos altos cargos de Sanidad en Soria que fueron detenidos por prevaricación

Una negociación sigue en el "marco" establecido de hablar "medida a medida, de hablar de presupuesto, de hablar de un calendario, de cuándo se van a ejecutar esas medidas presupuestadas y de que quede todo atado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Fernández Calle, que ha comparecido acompañado por los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda de Vox, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, respectivamente, ha descartado entrar en el detalle de las medidas abordadas en la reunión, si bien ha señalado que son las mismas a las que aludió en debate fallido para la investidura de María Guardiola, así como otras propuestas que vienen defendiendo a lo largo de toda la legislatura.

En todo caso, ha reconocido que ha habido "avances en algunas de ellas", mientras que en otras se han "emplazado a intentar llegar a ese acuerdo, a ese punto de convergencia", porque "el deseo y el objetivo de ambos partidos es que ese gobierno se materialice".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fernández Calle ha reconocido que se ha hablado "mucho" de materia impositiva, del proyecto de regadío de Tierra de Barros, de la central nuclear de Almaraz, de vivienda, y de las que cuestiones que Vox ha "planteado siempre" y que creen que son "fundamentales para los extremeños".

Síntonia y voluntad

Sin entrar en más detalle sobre estas cuestiones, ha insistido en que "hay sintonía" y que "lo más importante de todo" es que hay "una clara voluntad de que se llegue a un acuerdo".

En cuanto a los plazos que se marcan para alcanzar ese acuerdo, ha dicho que es el 3 de mayo, que es el límite para cerrar la investidura en el parlamento regional antes de disolver la cámara y convocar nuevas elecciones, aunque ha señalado que "ojalá" sea antes y, sobre todo, que sea "un buen acuerdo para los extremeños".

"Si tenemos que esperar 10 horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños, que garantice que realmente el cambio, que todavía no ha llegado, llegue a Extremadura".

En cuanto a si se ha hablado de un "reparto de responsabilidades", ha reiterado que primero quieren alcanzar un acuerdo sobre sus propuestas y proyectos, y una vez que eso esté amarrado, que "todavía no está cerrado", ha remarcado, se hablará de otras cuestiones.

Finalmente, en línea con la exposición que ha ofrecido con anterioridad el consejero de Presidencia en funciones y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha señalado que uno de los objetivos marcados es alcanzar un "acuerdo presupuestario" que sustente las medidas pactadas.

Almaraz es "esencial" para España

Por su parte, el secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, que ha participado en la reunión celebrada este miércoles en el parlamento extremeño para avanzar en el acuerdo de gobernabilidad, ha defendido que la energía nuclear "un elemento esencial" en España tanto por su capacidad de generación como por la seguridad de suministro que garantiza, como quedó demostrado, ha señalado, en el apagón de hace un año.

Una energía que resulta "esencial" para el país, también por el empleo de alta cualificación, de alto valor añadido y de alta remuneración que genera, y que "impacta" directamente en Extremadura con la central de Almaraz.

Asimismo, ha señalado que se están abordando "muchas medidas", que se sustanciarán "en tantas reuniones como sean necesarias", porque aún "no hay un acuerdo cerrado", ha insistido, para añadir que se ha hablado "medida a medida".

En el caso concreto de la reunión de este miércoles en Mérida, ha dicho que los 'populares' les han preguntado sobre cuestiones "muy puntuales" sin desvelar el contenido de las conversaciones para no "sabotear la negociación", ya que están centrados en buscar "un acuerdo que beneficie a los extremeños".

"Queremos que se acuerdo llegue a buen fin al contrario que otros muchos que están tratando de sabotear constantemente el acuerdo, otros muchos que están tratando de verter mentiras, falsedades o medias verdades con respecto al acuerdo", ha criticado.