El tenso cara a cara entre Leire Díez y José Mª Olmo: "Se parece mucho a una amenaza"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Leire Díez

Ana Rosa Quintana: "Nos ayudan con uno de cada cinco euros que nos quitan de nuestro propio dinero"

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Un audio desvela que el PSOE habría financiado las acciones clandestinas de sus cloacas. Un fontanero del partido asegura en una grabación que Santos Cerdán ordenó a Ion Antolín, exdirector de Comunicación del PSOE, que consiguiera el dinero. También revela que el exsecretario de Organización de Ferraz dirigió la trama.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Leire Díez sobre el audio publicado por 'El Confidencial': "Me he leído la publicación de José María Olmo y quiero decir que habéis distorsionado las voces de Pedro Gil y Patricia López. Te digo esto porque deberías saber que conocemos toda la información".

Leire se ha dirigido directamente a Olmo: "Esa cloaca estaba formada por periodistas como tú que no han tenido empacho en mentir y en deformar la realidad y que para eso se ha basado en un señor vinculado a la Guardia Civil. Esto está denunciado. Es falso que se hablase en de dinero en esa reunión. Los audios de las saunas famosas estaban desde el año 2022 en manos de dos o tres medios de comunicación y a ellos habrá que preguntarles el motivo por los que no los sacaron. Es absurdo que el PSOE pagase por algo que ya tenía".

Leire Díez, a José María Olmo: "Estoy hasta el moño de que tú me vincules a mí con tramas que no existen"

"Estoy hasta el moño de que tú me vincules a mí con tramas que no existen. El PSOE ya ha dicho que a mí no me pagó mas allá de mi etapa como periodista en el grupo parlamentario socialista. Todo esto forma parte de un modo de actuar que no ha sido otro que el de la fabricación de causas falsas. Esto se terminó", ha continuado.

"Claro que Leire no está vinculada con nada de esos 20.000 euros y en esa reunión no se dio ni se ofreció dinero. El juez tendrá toda la información de cómo se ha ido gestando toda esta causa al más puro estilo José María Olmo en sus causas judiciales", ha asegurado en directo visiblemente enfadada.

"No me quiero poner al nivel de esta señora. Se parece mucho a una amenaza", ha sentenciado en directo José María Olmo.