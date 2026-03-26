Sánchez renueva su equipo con nuevos nombramientos en el Gobierno

Montero se despide del Congreso "satisfecha" con su trabajo y con mensaje al PP: "Ladran, pues cabalgamos"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero

En una breve declaración institucional desde Moncloa, Sánchez ha anunciado estas remodelaciones en su Ejecutivo, obligadas por la salida de su ‘número dos’, que concurrirá como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo

Sánchez ha ascendido a Cuerpo y le ha definido como “uno de los economistas y servidores públicos más brillantes” del país, destacando su trayectoria como economista del Estado

“Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la AIReF y también la Secretaría General del Tesoro”, ha señalado, subrayando además que está realizando un trabajo “excepcional” al frente de Economía y mostrándose “convencido” de que será “un fantástico vicepresidente primero”

“Integridad y solvencia técnica”

Respecto a Arcadi España, el presidente ha destacado que es una persona “inteligente y comprometida”, que “dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero” al frente del Ministerio de Hacienda

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sánchez ha recordado que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y posee una “dilatada trayectoria al servicio del Estado”, tanto en distintos ministerios como en la Generalitat Valenciana

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que ambos contribuirán a mantener a España “en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad” en la que, según ha defendido, se encuentra el país desde hace ocho años

“Experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia, este es el perfil de este Gobierno”, ha concluido Sánchez