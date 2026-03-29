Fiesta 29 MAR 2026 - 18:10h.

Última hora sobre Alfonso Basterra: el asesino de Asunta saldrá en breve de la cárcel

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'Fiesta' tiene una información exclusiva sobre Alfonso Basterra, quien fuera condenado en el año 2015, junto a la que era su mujer, Rosario Porto, por el asesinato de la hija adoptiva de 12 años de ambos, Asunta Basterra. El periodista y colaborador de 'Fiesta' Alejandro Entrambasaguas es quien tiene esta noticia que, sin duda, da un giro en el futuro inmediato de Alfonso Basterra, que lleva once años cumpliendo condena en las prisiones de Teixeiro (A Coruña) y Topas (Salamanca).

Alfonso Basterra y Rosario Porto fueron condenados a casi veinte años de cárcel por el asesinato de su hija, Asunta Basterra, un crimen muy mediático que revolucionó a todo un país hace ya más de dos décadas. Rosario Porto se quitó la vida en prisión en el año 2020, pero Alfonso continúa cumpliendo condena en la cárcel. En 'Fiesta' pudimos saber cómo era su celda, a qué se dedicaba durante el día y qué carrera estaba estudiando, pero ahora tenemos una información sobre su futuro más inmediato.

Alfonso Basterra consigue un permiso penitenciario

Tal y como desvela Alejandro Entrambasaguas, Alfonso Basterra va a poder salir de prisión: "El juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado la primera salida de prisión". "Va a ser un permiso ordinario que va a durar cuatro días. Fue el pasado viernes cuando, tras un informe favorable de junta de tratamiento de la prisión en la que se encuentra, en Salamanca, se pasó el asunto a manos del juez de vigilancia penitenciaria y, por primera vez, porque llevaba bastantes años intentando salir de prisión, se le ha autorizado este permiso", añade el periodista y colaborador.

De esta manera Alfonso Basterra "puede ejecutar este permiso en el momento que quiera. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, a partir del lunes, le vamos a poder ver abandonar la prisión, durante cuatro días, en el momento que considera oportuno". Durante estos cuatro días de permiso penitenciario, Alfonso Basterra tendrá que acudir diariamente a una comisaría porque "tiene que estar localizable" y ha tenido, por tanto, que facilitar una dirección en la que poder estar localizable en todo momento.

¿Por qué ha tardado tanto tiempo Alfonso Basterra en poder disfrutar de este permiso si, como dicen, tiene buen comportamiento? Pues, tal y como apunta Alejandro Entrambasaguas, el hecho de que él nunca haya admitidos los hechos por los cuales cumple condena (a pesar de que haya vaya sentencias en su contra), ha dificultado este proceso: "Intentó en numerosas ocasiones que le concedieran estos permisos porque, en el momento en el cumples un cuarto de condena, ya tienes derecho a solicitarlo, pero hasta ahora no se lo habían reconocido nunca porque él se había negado a reconocer los hechos. Él sostiene, a día de hoy, que es inocente, que no fue el autor de los hechos".