Pablo Iglesias ha participado en el podcast 'Es la idea', del periodista cubano Randy Alonso

"Mi sueño es vendérsela a un millonario", ha bromeado el político

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Pablo Iglesias ha hecho referencia a uno de los elementos más identificables de su etapa política: su antigua coleta. Durante u participación en el podcast 'Es la idea', del periodista cubano Randy Alonso, el exlíder de Podemos explicó que todavía conserva ese mechón de pelo en su domicilio, pese a haber cambiado de imagen tras su salida de la primera línea institucional. El exvicepresidente ya había relatado en otras ocasiones que decidió cortársela justo después de dimitir de sus cargos, como parte de un proceso de cierre personal de aquella etapa.

Durante la conversación, Iglesias sorprendió al plantear un posible destino para ese objeto, al que atribuye un cierto valor simbólico. Según explicó, contempla la idea de venderla en el futuro a algún coleccionista, en referencia a quienes acumulan piezas históricas o curiosidades en sus despachos. "Mi sueño es vendérsela a un millonario de estos que tienen en su despacho cosas como una piedra del muro de Berlín. 'Págame bien cara la coleta que yo te la vendo', que con esa plata yo puedo hacer política", afirmó, matizando que se trataba de un comentario realizado "medio en broma, medio en serio".

Pablo Iglesias rechaza la invitación de Arturo Pérez-Reverte para participar en las jornadas sobre la Guerra Civil

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha rechazado la invitación del escritor Arturo Pérez-Reverte para participar en las jornadas de debate sobre la Guerra Civil previstas en Sevilla del 5 al 9 de octubre, que se suspendieron esta semana después de que el escritor David Uclés anunciara que no asistiría.

"Es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo", ha dicho Pablo Iglesias. Tras agradecer la invitación de Pérez-Reverte, ha subrayado que no participa "en foros organizados por propagandistas de la ultraderecha que insultan y provocan", y ha apuntado en redes sociales que estaría dispuesto a debatir con el escritor en "un programa democrático".

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Tras esa intervención, Iglesias ha añadido que se debe diferenciar la obra literaria de Pérez-Reverte de su papel público, y ha acusado al escritor de comportarse como "un propagandista de la derecha" que insulta "constantemente" a partidos de izquierda como Podemos.