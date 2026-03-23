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El boxeador Reyes Pla estalla en redes contra Pablo Iglesias tras hablar de Cuba: "Si tanto quieres el comunismo, quédate allí"

El Bloxeador Reyes Pla estalla en redes contra Pablo Iglesias tras hablar de Cuba: "Si tanto quieres el comunismo, quédate allí"
El boxeador Reyes Pla estalla en redes contra Pablo Iglesias. RRSS
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Emmanuel Reyes Pla es un deportista español, originario de Cuba, que compite en boxeo. Además de ser ganador olímpico, a sus 33 años, ha conseguido ganar más batallas en su vida, una de ellas poder llegar hasta España y convertir el país en su hogar.

El boxeador ha hablado en sus redes sociales de la política española y de la situación a la que se enfrenta el país. En concreto, ha querido referirse a Pablo Iglesias después de que el de Podemos haya afirmado que en Cuba la situación ha mejorado: “Estoy muy agradecido con mi país España, por esta gran oportunidad, pero no me olvido de dónde vengo: por mis venas corre sangre cubana y me da pena ver cómo se sigue destruyendo un país tan hermoso, de cultura y de gente”.

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“Y ahora veo a este señor Pablo Iglesias en la TV española hablando supuestamente desde Cuba, que allí todo está bien y no hay problemas. Personas como esta promueven el comunismo como una política buena donde socialmente todos somos iguales, y en la vida real eso no se implementa, porque ni él lo aplica para sí mismo”, decía en el post indignado por escuchar las afirmaciones del expolítico.

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Además, en el post habló de la situación que vivió en el país y de algunas cosas por las que tuvo que salir huyendo de él: “Yo vengo de ahí; sé lo que es vivir en comunismo y tú no tienes ni idea de qué es ver morir a personas de tu entorno, luchar toda su vida y terminarla sin nada, pasando trabajo y precariedad por gente como este señor. Pablo Iglesias está en cuba ahora y lo ponen en la TV española hablando mentiras desde un país que está sin luz, sin comida, sin agua y sin otras necesidades básicas”.

Le anima a viajar hasta Cuba y quedarse un tiempo para ver cómo están viviendo las personas allí: “Si tanto quieres el comunismo, pues quédate allí, como está el pueblo cubano en las mismas condiciones, a ver si tu discurso será el mismo. Da pena cómo España y algunos individuos de esta sociedad se dejan engañar por personas con la mente retorcida como esta”.

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