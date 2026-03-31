Iñaki Aguado 31 MAR 2026 - 15:47h.

El Gobierno en bloque subraya las buenas relaciones con EEUU y el PP acusa a Sánchez de "montar numeritos"

Donald Trump avisa a los países europeos por su inacción en el estrecho de Ormuz: “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”

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Primero han llegado las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, en las que cuestiona la utilidad de la OTAN si Europa no facilita el uso de las bases militares en caso de conflicto, como la guerra en Irán. Se refería a España, pero también a Italia que ha rechazado que los aviones estadounidenses implicados en el conflicto aterricen en la base en Sicilia. El gobierno español ha descartado una crisis diplomática y asegura que mantiene relaciones fluidas con los líderes estadounidenses y Albares subraya la cordialidad con Marco Rubio: "¡hablamos siempre en español!"

En el Gobierno de España, sin embargo, reina la tranquilidad sobre la posición respecto a la guerra en Irán, un tema discutido y decidido. En público y en privado tratan de rebajar la tensión:" No hay conflicto, no hay mala relación, los contactos diplomáticos son fluidos Y en la Casa Blanca saben que "España es un socio fiable", aseguran, desde la ministra de Defensa, Margarita Robles hasta la portavoz, Elma Saiz.

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"España no teme represalias de Washington por cerrar el espacio aéreo". Son palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares que explica que "no se debe temer nada por defender el derecho internacional y la paz".

Estados Unidos, sin embargo, insiste en su enfado con España, aunque ahora también Italia ha puesto obstáculos al uso de su base en Sicilia. Marco Rubio amagaba con la retirada de las tropas estadounidenses de Europa porque no le veía sentido. " Países como España, miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de sus bases

La decisión de cerrar nuestro espacio aéreo a los aviones implicados en los ataques a Irán no ha gustado nada en la Casa Blanca. Hablan incluso de replantearse su papel en la OTAN. No hay cambios para el Gobierno.

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El Gobierno reitera la cordialidad de las relaciones con Marco Rubio: "¡hablamos siempre en español!"

Elma Saiz, Portavoz del Gobierno insistía en que no existían problemas en las relaciones diplomáticas y reafirmaba la existencia de "unas relaciones fluidas y con total normalidad", a la vez que recalcaba que "el lugar de nuestro país siempre es al lado del derecho internacional indudablemente somos un socio fiable. Esa posición no supone en modo alguno la ruptura del vínculo trasatlántico, por el contrario, "las relaciones son fluidas", aseguran a todos los niveles.

Albares ha reafirmado la cordialidad de las relaciones entre la cúpula estadounidenses. "Son cordiales de hecho ya saben es de origen cubano ¡hablamos siempre en español!

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El PP ve un movimiento improvisado la postura del Gobierno de España sobre la guerra en Irán. Ester Muñoz, Portavoz del PP en el Congreso ha acusado al jefe del Ejecutivo de "montar un numerito".

"¿Por que Sánchez tiene que montar un numerito? Para ser rebelde tienes que poder permitírtelo y para poder iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos tienes que poder permitírtelo y España no se lo puede permitir", advierte la portavoz popular, que acusa al Presidente de usar políticamente las relaciones entre España y los Estados Unidos.